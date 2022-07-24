مواصفات خيالية جديدة أيفون 14 برو ماكس iphone soon في المملكة والدول العربية

مواصفات خيالية جديدة أيفون 14 برو ماكس بدأ ظهور الكثير من التسريبات والأخبار التي تكون متوقعة لهاتف آيفون ١٤، حيث أن قد يكون من المتوقع أن تشمل سلاسل ايفون ١٤ أربعة أنواع من الهواتف لا تكون بهم إصدار ميني على غرار هاتف آيفون ١٢ ميني، حيث أن قد صمم هذا النوع من الهاتف بشاشة صغيرة وذلك قد يكون نظر لتحقيق مبيعات أقل من المتوقعة.

مواصفات خيالية جديدة أيفون 14 برو ماكس

مواصفات خيالية جديدة أيفون 14 برو ماكس هاتف آيفون ١٤ قد يكون له أربعة هواتف تكون ذكية وحديثة، حيث أن قد يوجد هاتفين يأتوا بشاشة 6.1 بوصة، وأيضاً يوجد هاتفين يأتوا بشاشة أكبر بمساحة 6.7 بوصة، وقد يلغى هاتف بشاشة تكون بقياس 5.4 بوصة، وذلك قد يرجع إلى المحلل الذي يكون موثوق من مينج تشي كو تكون في مذكرة حديثة قد يكون من خلال موقع MacRumors ، حيث أن قد يكون هذا النوع من الهواتف يأتي بهاتفين بجودة عالية و الهاتفين الآخرين بجودة أقل، وذلك قد يكون على غرار هاتف ايفون ١٤ الموجودة بجميع المواصفات.

إمكانية كاميرا هاتف آيفون ١٤

وقد تعتقد شركة أبل بأن قد يكون هاتف آيفون ١٤ يأتي بكاميرا مميزة وبجودة مرتفعة عن باقي الهواتف الاخرى، حيث أن قد يكون من المتوقع أن قد تكون كاميرا هاتف آيفون ١٤ تكون بدقة 48 ميجابكسل، وتتميز هذه الكاميرا بالتصوير الفوتوغرافي المميز وهذا المستوى الذي يكون من أحدث وأحسن وأفضل جميع أنواع هواتف آيفون، ولكن لا تكون جميع التحسينات متعلقة بالكاميرا التي تأتي بدقة 48 ميجابكسل التي تكون بدل من كاميرا بدقة 12 ميجابكسل، وقد يكون حجم الكاميرا 2.5 ميكرومتر، وهذا الحجم الذي يكون من أكبر أحجام جميع الهواتف الايفون الأخرى، حيث أن قد تكون دقة تصوير الفيديو تكون بدقة 8k، وهذه الميزة التي تتوفر مع بعض هواتف الأندرويد من هواتف جلاكسي اس 21 الترا، وتكون الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف تأتي بثقب داخل الشاشة، و يوجد بصمة في أسفل الشاشة.

ومع الانتهاء من هذا المقال سوف وضحنا لكم مواصفات ايفون 14 المتوقعة، حيث أن أيضاً وضحنا لكم إمكانية كاميرا هاتف آيفون ١٤ ، وأيضاً وضحنا لكم امكانية الشاشة.