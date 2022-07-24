اضبط تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية

يعتبر التردد الأهم على الساحة الهوائية حاليا هو تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية، وذلك حيث تقوم إدارة القناة بنقل معظم المباريات الودية التي تخوضها الأندية الكبرى في أوروبا ضمن استعداداتها للموسم الكروي الجديد، ومن المقرر أن تقوم القناة بنقل مباراة برشلونة وريال مدريد الودية التي ستنطلق في ولاية نيفادا الأمريكية، حيث يخزض الغريمان التقليديان لقاء حماسيا وإن كان وديا إلا أن لقاءات الفريقين دائما ما تكون بشكل حماسي نظرا للمنفسة الكبيرة بين الفريقين، كما تقوم القناة الرابعة العراقية بإذاعة العديد من البطولات مثل دوري كرة القدم العراقي، وكذلك مباريات المنتخبات العراقية بكافة أعمارها السنية.

تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية

وتعد القناة الرابعة العراقية من أهم القنوات التي تحظى بمتابعة الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم العربي، وذلك بسبب برامجها الرائعة التي تقوم القناة بنقلها عبر شاشتها، وكانت القناة قد انطلقت في بثها المباشر والحي مطلع شهر أكتوبر 2021، ومنذ هذا التوقيت قامت القناة بنقل العديد من البطولات كان آخرها نجاح القناة في نقل منافسات كأس العرب للشباب، كما نجحت القناة في نقل معظم المباريات الودية بين كبار الأندية الأوروبية مثل لقاء مانشستر يونايتد وليفربول في الأسبوع الماضي، وكذلك سوف تقوم القناة بنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة التي ستنطلق بعد قليل في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا على ملعب Allegiant stadium في ولاية نيفادا، حيث تنطلق المباراة في الساعة الخامسة من صباح اليوم.

كيفية ضبط جهاز الاستقبال

ويمكن للرياضيين الراغبيين في متابعة هذا اللقاء الآن ضبط جهاز الاستقبال الخاص بهم عبر الخطوات التالية:

القمر الاصطناعي نايل سات.

التردد 11334.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 3/4.

القمر الاصطناعي عرب سات.

التردد 11747.

الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الضبط اليدوي لقناة العراقية الرياضية الرابعة

ويمكن للقراء إدخال القناة يدويا عبر أجهزة الاستقبال الخاص بهم عبر الخطوات التالية: