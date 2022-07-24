iphone 14 pro max سعر ودليل المميزات والعيوب

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عمر شويل - جدة iphone 14 pro max سعر في السعودية وفي الدول العربية كم؟ حيث أن جوالات ايفون من أهم وأحدث الجوالات في الأسواق وخلال السنوات الماضية نجحت في أن تكون الأعلى من حيث تحقيق الأرباح في بعض الدول وذلك لقوة المواصفات الداخلية وبراعة التصميم من الخارج، وقد أكدت شركة أبل المصنعة أنها ستقوم بتقديم النسخة الأخيرة من الايفون خلال العام الجاري، وتم تقديم بعض من مواصفات ايفون 14 برو وقام البعض بتحديد أبرز مميزات ايفون ١٤ برو ماكس أيضًا.

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تقوم الشركات بتحديد أسعار منتجاتها بعد طرحها في الأسواق أو على الأقل قبل موعد الطرح بأيام قليلة ومن المتوقع نزول هاتف ايفون 14 الإصدار الأخيرة في شهر سبتمبر القادم أو أقصى موعد سيكون شهر ديسمبر، وانتشرت العديد من الأخبار حول iphone 14 pro max سعر والذي سيكون بحد أدنى 1100 دولار أمريكي للنسخة 128 جيجا بايت.

سعر ايفون 14 برو Max في السعودية

تعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تستورد نسخ عديدة وألوان مختلفة من الآيفون، وتقدمها العديد من المتاجر المتخصصة في البيع، بالإضافة إلى وجود موزعين معتمدين أيضًا، وما يخص سعر ايفون 14 برو Max في السعودية فإنه متوقع أن يكون 5100 ريال سعودي عند شراء إصدار 256 جيجا بايت، وهذا هو متوسط السعر فقط، فلا بد من الانتظار لحين طرح آخر الأسعار في السوق.

مميزات وعيوب هاتف ايفون 14 برو ماكس

يتميز الجوال بقوة البطارية وهذه الميزة متوفرة في كافة النسخ السابقة للايفون إلا أن هذا الإصدار بقوة بطارية وسعة 4500 مللي أمبير ودعم الشحن السريع وهو أحد التقنيات الحديثة التي ظهرت في العديد من الجوالات للشركات الأخرى واستخدمتها شركة أبل في إنتاج إصداراتها الأخيرة.

وقد تم حصر أبرز عيوب الجهاز في عدم دعم الذاكرة الخارجية، إلا أن هذا العيب يمكن التغلب عليه بالمساحة الداخلية، والتي تصل إلى 1 تيرا بايت، كما أنه لا يدعم استخدام السماعات الخارجية للأذن وهذا مثل النسخ السابقة التي قدمتها الشركة إلى المستخدمين، بالإضافة إلى سعر الجوال الذي يعتبر ضمن الجوالات ذو الفئة السعرية العالية.