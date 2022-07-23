نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جوال اوبو رينو 8 بالسعودية والإمارات والمواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر جوال اوبو رينو 8 الجوال الأحدث لشركة أوبو في الوطن العربي، والتي حرصت على أن تلبي رغبات العملاء بتقديم جوالات متميزة ومتوسطة في الفئة السعرية وخصوصًا خلال الأعوام السابقة عقب نزول العديد من الهواتف النقالة إلى الأسواق وخصوصًا في المملكة العربية السعودية ولكنها بأسعار عالية، ويمكن معرفة أسعار جوالات اوبو في مكتبة جرير كافة، بالإضافة إلى الاستعلام عن أسعار جوالات oppo من الفئات القديمة.

سعر جوال اوبو رينو 8

خلال شهر مايو الماضي أكدت شركة أوبو أنها ستقوم بطرح نسخة رينو 8 برو ونسخة رينو 8 في الأسواق المحلية والعالمية خلال نهاية شهر يوليو الجاري، وقد أعلنت بعض الجهات سعر جوال اوبو رينو 8 خصوصًا في السعودية إذ أن السعر المتوقع سيكون 1737 ريال سعودي للنسخة الأقل في مساحة التخزين 128 جيجا بايت.

سعر oppo رينو 8 في الإمارات

متوقع نزول الفئة الأولى من الجوال لأول مرة في السعودية ويليها دولة الإمارات العربية المتحدة وقد وفرت الشركة من الجهاز نسخة 128 جيجا بايت كمساحة تخزين وحجم الذاكرة العشوائية هو 8 جيجا رام، وسيكون الجهاز متوفر في دولة الإمارات خلال الشهر القادم بسعر 1729 درهم إماراتي.

سعر ومواصفات اوبو رينو 8 برو

متوقع نزول oppo reno 8 pro بمساحتي تخزين، فأما الأولى ستكون 128 جيجا بايت، بينما الإصدار الثاني سيكون أعلى من ذلك إذ أن الذاكرة الداخلية ستصل بحد أقصى 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام ذاكرة عشوائية، وما يُميز هذا الإصدار هو الكاميرا الخلفية، فمن المرجح أن تصل دقتها إلى 50 ميجا بيكسل بينما الكاميرا الأمامية ستكون بمساحة 32 ميجا بيكسل، وستدعم التقنيات عالية الجودة وتصوير بانوراما.

ولم تكتفي الشركة بهذه المواصفات القياسية فقط بل أنها تؤكد على دعم الشحن السريع بقوة 80 وات على أن يتم الانتهاء من الشحن لأول 50% من قوة البطارية في غضون عشر دقائق فقط، بينما النصف الأخير سيكون في خلال 28 دقيقة فقط وهي من أهم المميزات التي يحتاج إليها المستخدمين، وسعة البطارية تصل إلى 4500 مللي أمبير من النوم ليثيوم فلا يمكن إزالتها ودعم كافة شبكات الاتصالات من الثاني إلى الخامسة وبها شريحتين اتصالات نانو.