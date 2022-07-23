نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار جوالات oppo في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار جوالات oppo تختلف من دولة إلى دولة أخرى وأيضًا يتم تحديد الأسعار بناءً على مساحة التخزين فقد أعلنت شركة أوبو عن طرح العديد من الجوالات بإصدارين مختلفين من حيث مساحة التخزين الداخلية والذاكرة العشوائية، ويمكن معرفة سعر أوبو الجديد 2022 من خلال المحلات التجارية المتخصصة في بيع الجوالات وخصوصًا وأن أسعار 0ppo في مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية تختلف عن المنافذ الأخرى، وسوف نقدم دليل أسعار تليفونات اوبو 128 جيجا بايت والأقل والأعلى أيضًا من حيث السعر والمواصفات منها سعر جوال اوبو رينو 8 .

أسعار جوالات oppo

على الرغم من كثرة البحث عن أرخص موبايل اوبو إلا أن هناك إقبال كبير على الفئات السعرية المتوسطة وذلك لأن مواصفاتها متميزة وتتناسب مع سعرها، بعكس العديد من الجوالات التي أنتجتها الشركات الأخرى والتي نجد بها مواصفات متوسطة وأسعار عالية، أما عن أسعار جوالات oppo في السعودية فإنها ستكون كما يلي:

سعر اوبو الجديد 2022

يعتبر اوبو رينو 8 الجديد من أكثر الهواتف المتداول عنها أخبار في السعودية خلال الفترة الحالية بسبب قرب موعد نزوله الأسواق، ومتوقع أن يكون منه إصدارين فأما الأول سيكون 128 جيجا بايت و8 جيجا رام، وسيكون متوسط السعر 480 دولار أمريكي أو 1737 ريال سعودي.

أسعار تليفونات اوبو 2022 في السعودية

متوفر لدى مكتبة جرير أنواع عديدة من جوالات أوبو ومن بينها اوبو‎‎ ‎‎رينو ‎6‎‎z والذي يعتبر من الجوالات المتوسطة من ناحية السعر إذ أن سعره بعد الخصم 1199 ريال سعودي، ومواصفاته متميزة، بالمساحة الداخلية 128 جيجا بايت، بينما الرامات تصل إلى 8 جيجا بايت ويدعم الجوال الجيل الخامس وألوانه متنوعة مثل اللون الأسود ولون أورورا الجديد.

ومن سلسلة الجوالات الجديدة هاتف اوبو رينو 7 الذي يتميز بأناقته من حيث التصميم الخارجي وقوة إمكانياته الداخلية، فنبدأ بمساحة التخزين التي بلغت 256 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية التي تستقبل العديد من الألعاب والتطبيقات الذكية بدون حدوث مشاكل التوقف للجوال ويصل حجمها إلى 8 جيجا بايت، وسعر الجهاز 1799 ريال سعودي شاملة لقيمة الضريبة المضافة، والنسخة الأعلى ستكون بمساحة ذاكرة 12 جيجا بايت، والسعر سيكون 2799 ريال سعودي ومتوفر من الجوال أكثر من لون.