مواصفات Xiaomi Redmi K50i وأبرز المميزات

قامت شركة شاومي المعروفة بالإعلان عن قرب نزول مواصفات Xiaomi Redmi K50i في تقرير رسمي كما أن الجوال مطروح في الوقت الحالي بالأسواق الهندية، ويعتبر الهاتف من أهم إصدارات الشركة وهو ينافس العديد من الهواتف الذكية بأسعار أعلى من ذلك، وأكدت الشركة على أن الإصدار سيكون بمميزات قياسية، وسوف نتعرف على المواصفات وأيضًا سعر شاومي Xiaomi Redmi K50i.

مواصفات Xiaomi Redmi K50i

استطاعت شركة شاومي أن تقدم العديد من الجوالات الذكية المتميزة التي تنافس بها العديد من الشركات الأخرى المتخصصة في تصنيع الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، أما عن مواصفات Xiaomi Redmi K50i فهي ستكون كما يلي:

الجوالات من الأجهزة التي تدعم جميع شبكات الاتصالات ولكن من أهمها دعم شبكات الجيل الخامس وهي التقنية الحديثة التي ظهرت خلال الأعوام القليلة الماضية، كما أن وزنه يصل إلى 200 جرام فقط، ويدعم اثنين شريحة.

أما عن المساحة الداخلية للجهاز والذاكرة العشوائية أيضًا، فهناك إصدار سيكون بمساحة 128 جيجا بايت، و6 جيجا بايت رامات، وإصدار آخر بمساحة 128 جيجا بايت، ولكن الذاكرة العشوائية ستكون بمساحة 8 جيجا بايت، أما عن النسخة الأخيرة وهي الأفضل من حيث المساحة والرامات، فقد وصلت سعة التخزين الداخلية 256 جيجا بايت و8 جيجا رام.

الجهاز لا يدعم إضافة مساحة تخزين خارجية.

معالج مميز ونظام تشغيل اندرويد 12 وهو من أحدث الأنظمة والمعالج ثماني النواة.

حجم الشاشة يصل إلى 6.6 بوصة ويعمل بدقة عالية الجودة.

الجهاز يدعم الشحن السريع.

مواصفات كاميرا شاومي ريدمي K50i

الجهاز به ثلاث كاميرا خلفية منها الكاميرا الرئيسية بدقة وضوح تصل إلى 64 ميجا بيكسل، ومتوفر كاميرا من أجل التصوير الواسع بمساحة 8 ميجا بيكسل، بينما الكاميرا الثالثة وهي الأقل من حيث الوضوح فإن مساحتها 2 ميجا بيكسل، وهناك العديد من المميزات الموجودة بالكاميرا منها الوضع الليلي وإمكانية التصوير بالحركات البطيئة.

أما عن الكاميرا الأمامية فإن دقة وضوحها تصل إلى 16 ميجا بيكسل، مع دعم تقنيات عالية الجودة في التصوير وإمكانية عزل الخلفية وهي من أبرز المميزات، والكاميرا الخلفية تدعم خاصية الفلاش بينما الأمامية لا تدعمه.