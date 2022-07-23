نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر شاومي Xiaomi Redmi K50i لجميع الإصدارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمثل سعر شاومي Xiaomi Redmi K50i الفئة المتوسطة من الجوالات الذكية التي تتناسب مع الكثير من المستخدمين، إذ أن الجوال يشتمل على مميزات عديدة وفي نفس الوقت بسعر مميز، وأكدت الشركة على قرب نزول الجوال إلى الأسواق العربية من بينها السوق السعودية وفي الشرق الأوسط ككل، وذلك بعد أن تم طرحه في الهند مؤخرًا، وعند معرفة مواصفات Xiaomi Redmi K50i تستطيع التعرف على المميزات كاملة وأيضًا أبرز عيوب الجوال.

سعر شاومي Xiaomi Redmi K50i

وفرت الشركة أسعار الإصدارات الأخيرة من الجوالات الذكية من بينها سعر شاومي Xiaomi Redmi K50i فالنسخة الأقل بمساحة تخزين 128 جيجا بايت، وحجم الرام 6 جيجا رام، سيكون بسعر 325 دولار أمريكي، بينما النسخة الأعلى من ذلك متوقع أن يكون سعرها بجوالي 360 دولار أمريكي وهي بمساحة 256 جيجا بايت، والرامات 8 جيجا رام.

ووفق مواصفات الجوال فإن الأسعار تتناسب معها بشكل كبير، فعلى سبيل المثال شاشة الجوال متميزة إذ أنها تصل إلى 6.6 بوصة، والبطارية تدعم الشحن السريعة، فيمكن الانتهاء من شحنها بالكامل في أقل من الساعة وقوة الشاحن تصل إلى 67 وات، ولكن الجهاز لا يدعم الشحن اللاسلكي، والبطارية بسعة تصل إلى 5080 مللي أمبير.

مميزات هاتف Xiaomi Redmi K50i

هناك الكثير من المميزات متوفرة في إصدار شاومي الأخير، ومن خلال الدليل الشامل والتقارير التي تم نشرها مؤخرًا، فإن أبرز المميزات تتمثل في التالي:

يتمتع الإصدار بذاكرة تخزين عالية مقارنة بالعديد من الجوالات الأخرى في نفس الفئة السعرية، كما أن حجم الذاكرة العشوائية يتناسب مع مساحة التخزين.

الشاشة بدقة وضوح عالية الجودة.

كاميرا الجوال سواء الكاميرا الخلفية أو الكاميرا الأمامية فهي عالية الجودة وتتميز بقوة الوضوح، فالأمامية تصل إلى 16 ميجا بيكسل، بينما الكاميرا الخلفية الرئيسية تصل دقتها إلى 64 ميجا بيكسل.

دعم الفلاش وإمكانية تصوير المقاطع المرئية بتقنية عالية الجودة.

وعلى الرغم من تلك المميزات إلا أن المتخصصين أعلنوا عن وجود بعض العيوب في الإصدار الجديد من بينها عدم دعم الراديو وكذلك خاصية NFC، وبهذا يكون الجوال من أفضل الجوالات لهذا العام وينافس الكثير.