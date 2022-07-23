اشحن حالا.. طريقة شحن شدات ببجي 2022 عن طريق ID احصلي على 5000 شدة يومياً 

طريقة شحن شدات ببجي 2022، هذه اللعبة من الألعاب المنتشرة حول العالم ويحب الجميع تنزيل هذه اللعبة على الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر وبالتالي يحتاجون إلى معرفة خطوات شحن شداد ببجي لكي يتمكنوا من الحصول على كافة الأسلحة والملابس والمعدات حتى يتمكنوا من الوصول إلى المراحل التالية داخل اللعبة وبالتالي في حالة عدم الحصول على شحن شداد ببجي لن تتمكن من حماية نفسك أو الحصول على المعدات التي يحتاجها داخل لعبة ببجي، لهذا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بطريقه شحن شدات ببجي 2022.

طريقة شحن شدات ببجي 2022

يمكنك شحن شداد ببجي من الموقع الرسمي وتشمل الآتي،

تقوم بالذهاب إلى الموقع الرسمي ميديا باس عبر الإنترنت.

تبدأ بتحديد الدولة التي تقيم فيها ثم تبدأ بالضغط لعبه ببجي موبايل

تختار أيقونة الشراء بعد اتباع الخطوات التي قمنا بتوضيحها حتى تتمكن من إتمام عملية الشراء وتقوم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

تقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وتحدد عدد الشدات التي تريد الحصول عليها وبعد ذلك سوف يتم إتمام عملية شحن الشداد وبالتالي يمكنك فتح اللعبة وسوف تلاحظ أنك تمكنت من شحن شداد ببجي ويمكنك شراء المعدات والأسلحة التي تريدها.

طريقة تشغيل لعبه ببجي موبايل

يمكن تشغيل هذه اللعبة التي يوجد فيها كثير من الأحداث الشيقة التي تجذب ملايين من المستخدمين حول الوطن العربي والعالم كله للإستمتاع بهذه اللعبة على مدار الوقت ولكن بعد الحصول على شداد ببجي حيث يمكنك تشغيلها على الهواتف الذكية من خلال الخطوات التالية، تقوم بالذهاب إلى المتجر الخاص بالهاتف وكتابة اسم اللعبة بشكل صحيح والضغط على مربع البحث بعد ذلك سوف تظهر أمامك اللعبة تضغط على كلمة تثبيت اللعبة وتنتظر دقائق معدودة يمكنك بعد ذلك تشغيل اللعبة والاستمتاع بجميع المغامرات الموجودة فيها في أي وقت.

تشغيل لعبه ببجي على الكمبيوتر

يمكنك تحميل هذه اللعبة على جهاز الكمبيوتر بعد البحث عنها من خلال المتصفح الرئيسي تقوم بتنزيل الملف وبعد انتهاء تحميل تبدأ بفك الضغط عن الملف وسوف تظهر أمامك اللعبة تضغط عليها ضغطتين متتاليتين وسوف يتم فتح اللعبة ويمكنك تشغيلها والاستمتاع بها في الحال.