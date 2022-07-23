نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي الجديد 2022 ..خطوات تحديث BUBG 2.1 “السر العتيق” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر لعبة ببجي PUBG من أشهر ألعاب الفيديو الإلكترونية والتي يفضل ممارستها الآلاف من الأطفال والكبار على مستوى العالم، فهي تتسم بتقديمها لعنصر التشويق والإثارة مما تجعل كل من يقوم بلعبها يشعر بالمتعة والسعادة، ومع مرور كل فترة زمنية معينة، تحرص الشركة المنتجة والمصممة لهذه اللعبة الشهيرة بتحديثها على الموبايل، ومن هنا سوف نتعرف معكم على صفات التحديث الأخير للعبة الجديد.

تحديث ببجي الجديد

حيث قامت شركة Tencent منذ أيام قليلة بطرح التحديث الجديد للعبة PUBG Mobile 2.1 لعام 2022 الشهيرة عالمياً، والتي تعد من أكثر ألعاب الفيديو التي نجحت في أن تحظى بشعبية واسعة وكبيرة وسط عدد من دول العالم الغربي والشرقي، ويتسم التحديث الأخير بالكثير من المميزات الفريدة والتطورات والإضافات الخيالية الرائعة منها الكشف عن غنائم فرعون وتسلق السر القديم.

أطلق على التحديث الأخير للعبة PUBG Mobile 2.1 اسم السر العتيق، حيث يوفر التحديث الجديد للعبة خدمة البحث عن ابن آوي وأطلال الجعران، ويكشف عن أخر التطورات للعبة من ظهور العاصفة الرملية والساعات العملاقة الضخمة المتحركة ومسارات الرمال المتحركة، هذا إلى جانب توفير إمكانية حل الألغاز وهزيمة حراس المومياء، وذلك لكي يضيف للاعبي ببجي حالة من المتعة والإثارة.

وليس هذا فقط، بل أن تحديث لعبة ببجي الجديد يقدم لكل لاعب فيها تعويذة سكاراب من أجل منحه فرصة العودة إلى ساحة المعركة مرة أخرى بعد الهزيمة، ولكن يسمح التحديث الجديد للاعب ببجي باستعمالها مرة واحدة فقط، فكان الهدف من تحديث اللعبة الحرص على إضافات.

تحميل التحديث الجديد

أطلقت الشركة المطورة للعبة العالمية إحدى الألعاب الإلكترونية المصنفة ضمن ألعاب الفيديو الخاصة بالأكشن والقتال الأخير لهذه اللعبة الشهيرة عبر متاجر التطبيقات الإلكترونية على الموبايل في هذا الشهر يوليو الجاري، حتى تسهل على محبيها وعشاقها الحصول على الإصدار الأخير لها، ويمكن تحميل لعبة ببجي PUBG Mobile 2.1 التحديث الجديد من خلال: