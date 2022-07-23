تردد قناة بطوط كيدز للاطفال Batot قنوات الكرتون

تردد قناة Batot بطوط، قناة بطوط كيدز من القنوات الهامة بالنسبة للأطفال وللوالدين لأنها تعرض محتوى شيق وممتع للطفل وبدون إعلانات مزعجة كما أنها تعرض محتوى تعليمي يهتم بتنمية قدرات الطفل وتطوره وعند توقف تردد قناة بطوط كيدز القديم إنزعج الكثيرين من الأطفال والأباء والأمهات وأصبح شغلهم الشاغل البحث عن التردد الجديد لقناة بطوط Batot كيدز المحببة والمفصلة لدى الأطفال ولدى الكبار أيضا وخاصة بعد أن أخذ الكثير من الأطفال الأجازات من المدارس وأصبح لديهم وقت فراغ كبير ولذلك سنقدم لكم في السطور التالية تردد قناة بطوط كيدز الجديد على القمر الصناعي نايل سات.

كما تقدم قناة بطوط كيدز العديد من أفلام ديزني الشهيرة ومسلسلات الكارتون المحببة لدى الأطفال والأغاني الجميلة التي تجذب الأطفال إليها كما تقدم أيضا محتوى تعليمي يعمل على تنمية المهارات العقلية للأطفال وتعمل على إبراز مواهبهم وتساعد في تنميتها.

تردد قناة بطوط كيدز الجديد على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11594.

معدل الإستقطاب: أفقي أو V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

إسم القناة على الرسيفر:Batoot kids.

أهمية وجود قناة بطوط كيدز:

تقدم قناة بطوط كيدز برامج ترفهية للأطفال.

تقوم قناة بطوط كيدز بتعريف الأطفال على الكثير من السلوكيات الإيجابية.

تعلم قناة بطوط كيدز الأطفال الكثير من طرق التعامل بينهم وبين أسرهم وأخواتهم وأصدقائهم.

كما تعلم قناة بطوط كيدز الأطفال على كيفية تنظيم الوقت بين الدراسة واللعب ومشاهدة البرامج الترفهية على شاشات التلفزيون.

كما تحث قناة بطوط كيدز الأطفال على ممارسة الرياضة وتشجعهم عليها.

كما تقدم قناة بطوط كيدز معلومات مفيدة للأطفال لكي يتناولوا الأغذية الصحية لبناء أجسامهم والإبتعاد عن الأطعمة الضارة بالجسم والصحة العامة.

قناة بطوط كيدز تستهدف كل هذه المعلومات والدروس بطريقة شيقة للطفل دون أن يشعر بملل منها.

أهم الأفلام التي تعرض على قناة بطوط كيدز: