iphone 14 برو max سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس في جميع الدول

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عمر شويل - جدة سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس يمكن اعتبار آيفون 14 برو ماكس هو النسخة الأحدث والأفضل من نسخ هواتف آيفون 14 والتي تحرص شركة آبل على تطويرها بشكل مستمر، ويمتاز الهاتف بقدرته على التصوير الممتاز حسب وصف عدد من الأشخاص له، كما تمتاز بطارية الهاتف بدعم الشحن السريع، وهناك عدد كبير من المواصفات التي يمتاز بها الجهاز سوف نتعرف من خلال السطور القادمة عليها.

مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس Iphone 14 Pro Max تسريبات جديدة تصدم الجميع

سعر آيفون 14 برو ماكس

من المتوقع أن يبدأ إصدار الهاتف في سبتمبر 2022 وأن تبلغ أسعار الهاتف:

السعر بالدولار الامريكي يبدأ من 1100 دولار. سعر الهاتف في المغرب 9700 درهم. سعر الجهاز في السعودية 4100 ريال. سعره في مصر يبدأ من 17200 جنيه. سعر الهاتف في الجزائر 149000 دينار.

مواصفات آيفون 14 برو ماكس

يمتاز آيفون 14 برو ماكس بعدد هام جدا من المواصفات التي يرغب كل عميل في الحصول عليها، ومنها:

الجسم: يأتي آيفون 14 برو ماكس مصنوع من الزجاج من الخلف مع فريم من الألومنيوم. معيار مقاومة الماء والغبار تبلغ IP68. وزن الهاتف يبلغ 226 غرام، وسماكة الهاتف تصل إلى 7.4 ملم. نظام التشغيل iOS 16. مقاس الشاشة يبلغ 6.7 بوصة. الشاشة: تأتي من النوع OLED screen مع أبعاد تبلغ 19:5:9، أما التردد يبلغ 120 هرتز. شرائح الاتصال: شريحة من النوع نانو سيم والتي تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، مع شريحة أخرى من النوع eSIM.

أفضل مواصفات آيفون 14 برو ماكس

يرغب الكثير من الناس معرفة مواصفات هواتف الآيفون، ومن ضمنها مواصفات آيفون 14 برو ماكس التي نشير إليها فيما يلي:

المعالج: هو Apple A16 Bionic بتصنيع 5 نانومتر، ومعالج الرسوميات Apple GPU. الرام: 8 جيجابايت، أما المساحة الداخلية تبدأ من 256 جيجابايت إلى 1 تيرابايت. لا يدعم الجهاز تركيب الذاكرة الخارجية. الفلاش يوجد. الكاميرا الخلفية: تدعم تصوير فيديوهات بتقنية 4k. مستشعرات الهاتف: تشمل معرف الوجه، التسارع، التقريب، البوصلة، الدوران، البارومتر. ميكروفون إزالة الضوضاء: يوجد. ستيريو السماعات الخارجية: هي نفس مخرج منفذ الشحن ومنفذ سماعات الأذن. البطارية تبلغ 4325 مللي أمبير، وهي تدعم الشحن السريع. منفذ الشحن USB C، مع إمكانية الشحن العكسي. بصمة الوجه FACE UNLOCK: توجد. ألوان الهاتف: أزرق، أخضر، أحمر ، أبيض، أسود.

على الرغم من الانخفاض العام في الطلب على الهواتف الذكية في الفترة الاخيرة وكساد عام في حالة البيع والشراء بسبب غلاء الأسعار، إلا أن أبل أبلت بلاءً حسنًا من حيث المبيعات لا تزال الشركة تبيع هواتف iPhone 13 ، على عكس التباطؤ في مبيعات iPhone الذي بدأ في يوليو مع اقتراب إطلاق خط الهواتف الجديد.

مواصفات هاتف آيفون ١٢

يتضمن الهاتف الكثير من المواصفات الجيدة التي تجعله ينال ترحيب كبير من قبل العملاء لذلك سوف نوضح مواصفات الهاتف من خلال النقاط الأتية:-

أن الهاتف يستطيع تدعيم الأتصال القريب NFC

يوجد في الهاتف شريحتين من نظام نانو سيم.

يقوم الهاتف بتدعيم شبكات الاتصال من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس.

يصنع الهاتف من الزجاج مع وجود أطار معدني وذلك للمحافظة على الهاتف أثناء حصول سقوط له.

يكون الهاتف مقاوم للماء والأتربة حتى بعد ٦ متر لمدة نصف ساعة.

وزنه ليس ثقيلا فهو يكون حوالي ١٦٢ جرام.

وافقت شركة Apple على دفع ما يصل إلى 50 مليون دولار كتعويضات إجمالية لتسوية دعوى قضائية جماعية سابقة مرفوعة ضدها بسبب عيوب في بعض طرازات أجهزة كمبيوتر MacBook.

وقال المصدر: “وافقت شركة آبل على دفع تعويضات للمتضررين من عيوب لوحة المفاتيح على طرازات مختارة من أجهزة كمبيوتر MacBook المحمولة ، وسيتلقى الضحايا تعويضًا يتراوح بين 50 دولارًا و 395 دولارًا ، اعتمادًا على الأضرار التي لحقت بالكمبيوتر”.

تطبيقات الايفون الهامة

نظرًا لأن لديك حسابات متعددة ، فقد تنسى كلمة المرور لأحدها أو تدخل كلمة سهلة التخمين ، مما يجعل حسابك عرضة للقرصنة ، ولهذا السبب يمكن أن تساعدك كلمة المرور 1 على حفظ كلمات المرور الخاصة بك يساعدك أيضًا على اقتراح كلمة مرور بسيطة وآمنة تمامًا حتى لا تضطر إلى تبادل كلمات مرور جديدة ، ومن أهم الميزات التي تجعله أحد أفضل تطبيقات iPhone 2022 هو أنه يقوم بتشفير الأشياء الخاصة بك يجب عليك أيضًا استخدامه لحفظ كلمات المرور والمعلومات السرية.