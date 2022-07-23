نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Realme Gt 2 جيل جديد لهواتف شركة ريلمي | أهم مواصفات الهاتف في المقال التالي

Realme Gt 2 هاتف جديد آخر ينضم إلي مجموعة الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الخاصة بشركة ريلمي. حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق الجيل الجديد من هواتفها ضمن عائلة الـGt. فقدمت الشركة هاتف Realme Gt 2 الجديد ، والذي يعد خليفة الإصدار السابق Realme Gt الذي حقق نجاحاً كبيراً في أسواق الهواتف الذكية. فتستكمل شركة ريلمي مسيرة ذلك النجاح بهاتف جديد بمواصفات ومميزات ممتازة ممتازة مقابل سعر منافس وتقدم بذلك صفقة لعدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية. فالهاتف يأتي مع أقوي معالجات شركة كوالكوم لعام 2022 وهو Snapdragon 888 ، والذي شاهدناه في عدد من الهواتف الأخري مثل Oppo Find x5 ، Oneplus 9RT ، Xiaomi 11T pro ، وغيرها من هواتف الشركات الأخري. كما يتوفر الهاتف بشاشة AMOLED مع معدل تحديث 120 هيرتز ، بالإضافة إلي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Realme Gt 2 الجديد من شركة ريلمي. مواصفات هاتف Realme Gt 2 : ‌الهاتف متوفر بوزن يقدر بحوالي 194.5 أو 199.8 وذلك حسب اللون المتوفر للهاتف.‌

أو وذلك حسب اللون المتوفر للهاتف.‌ يأتي الهاتف بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.‌

في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.‌ يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌ لكن الهاتف لا يأتي بإمكانية زيادة سعة التخزين المتاحة ، وذلك لعدم توافر مدخل كارت الميموري الإضافي.‌

الهاتف كذلك لا يأتي بشهادة IP رسمية لمقاومة الغبار أو رذاذ الماء.‌

يأتي الهاتف مع شاشة من نوع AMOLED بحجم 6.62 إنش ، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل.‌

بحجم 6.62 إنش ، تتوفر بجودة مع دقة بكسل.‌ تتوفر أيضاً بمعدل كثافة بكسلات يصل إلي حوالي 398 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1300 شمعة ، لتوفير درجة إضاءة عالية للشاشة حتي في وجود إضاءة عالية أو أشعة الشمس.‌

شمعة ، لتوفير درجة إضاءة عالية للشاشة حتي في وجود إضاءة عالية أو أشعة الشمس.‌ الشاشة أيضاً تأتي بدعم خاصة HDR10+ ، لتوفير درجة وضوح أكبر لمحتوي الشاشة.‌

، لتوفير درجة وضوح أكبر لمحتوي الشاشة.‌ أيضاً شاشة الهاتف تأتي بدعم معدل تحديث جديد وعالي يصل إلي 120 هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

كذلك تأتي شاشة الهاتف محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، لتوفير الحماية من الخدوش والكسر. أداء الهاتف : ‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12 الخاص بشركة جوجل ، وذلك مع واجهة مستخدم ريلمي الخاصة والمميزة Realme UI 3.0 .‌

الخاص بشركة جوجل ، وذلك مع واجهة مستخدم ريلمي الخاصة والمميزة .‌ كما يحتوي أيضاً علي معالج قوي ومميز من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 888 5G ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 5 نانو متر.‌

، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 5 نانو متر.‌ يعمل المعالج بنواة من نوع Cortex-X1 ، تتوفر بتردد يصل إلي حوالي 2.84 جيجا هيرتز.‌

، تتوفر بتردد يصل إلي حوالي 2.84 جيجا هيرتز.‌ كما يحتوي المعالج أيضاً علي ثلاثة أنوية أخري من نوع Cortex-A78 ، تتوفر تلك بتردد يصل إلي 2.42 جيجا هيرتز.‌

، تتوفر تلك بتردد يصل إلي 2.42 جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود أربعة أنوية أخري تأتي من نوع Cortex-A55 ، وتعمل هذه بتردد يصل إلي حوالي 1.80 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل هذه بتردد يصل إلي حوالي 1.80 جيجا هيرتز.‌ أما عن معالج الرسوميات GPU الموجود في هاتف Realme Gt 2 فيأتي من خلال شركة كوالكوم ومن نوع Adreno 660 .‌

فيأتي من خلال شركة كوالكوم ومن نوع .‌ يتوفر من الهاتف ثلاثة اصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام أيضاً.‌

كذلك تتوفر ذاكرة تخزين الهاتف الداخلية من نوع UFS 3.1 ، لتوفير سرعة في قراءة وعرض البيانات. كاميرا هاتف Realme Gt 2 : ‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية HDR وتصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080.‌

وتصوير الفيديوهات بجودة مع دقة 1080.‌ كما يأتي الهاتف بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأساسية تتوفر بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر بدعم خاصية multi-directional PDAF و المثبت البصري OIS.‌

و المثبت البصري كاميرا الهاتف الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتستخدم في التصوير الواسع ultra wide بزاوية تصوير 119°.‌

بزاوية تصوير 119°.‌ وأخيراً كاميرا ثالثة وأخيرة تستخدم في التصوير الماكرو Macro بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌ تتوفر الكاميرات بدعم خاصية الـHDR والـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي Dual-Tone بجانب الكاميرات.‌

، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات.‌ كما يتوفر الهاتف بإمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K بدقة 2160 بكسل مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

بدقة بكسل مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌ أيضاً التصوير بجودة FHD مع دقة بكسلات 1080 مع معدل التقاط 30 إطار في الثانية.‌

مع دقة بكسلات 1080 مع معدل التقاط 30 إطار في الثانية.‌ كذلك الهاتف متوفر بدعم خاصية Gyro-EIS ، الخاصة بالتثبيت الإلكتروني للهاتف أثناء تصوير الفيديوهات. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي هاتف Realme Gt 2 مع سماعات خارجية ثنائية من نوع Stereo Speakers ، توفر تجربة مميزة في صوتيات الهاتف.‌

مع سماعات خارجية ثنائية من نوع ، توفر تجربة مميزة في صوتيات الهاتف.‌ إلا أن الهاتف لا يأتي مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

يتوفر الهاتف بدعم خاصية الـNFC ، لنقل الملفات بسرعة عن قرب.‌

، لنقل الملفات بسرعة عن قرب.‌ لكن لا يتوفر بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الاصبع الموجودة في الهاتف تأتي أسفل الشاشة ومن نوع Optical ، بالإضافة إلي إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock .‌

، بالإضافة إلي إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية .‌ الهاتف أيضاً متوفر بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، الجيروسكوب ، ومقياس الضوء أيضاً.‌

كما يأتي الهاتف مع بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 65 وات حيث يتم شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 33 دقيقة فقط.‌

كذلك يأتي مدخل الشحن الموجود بالهاتف من نوع Type C 2.0 ، بالإضافة إلي وجود دعم لخاصية الـOTG.‌

، بالإضافة إلي وجود دعم لخاصية متوفر من الهاتف ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأبيض ، الأسود ، والأخضر أيضاً. سعر هاتف Realme Gt 2 : ‌425 دولار لنسخة الهاتف 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 8000 جنية مصري تقريباً.‌

455 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 8600 جنية مصري.‌

555 دولار لنسخة الهاتف 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يساوي 9,550 جنية مصري. عمر شويل - جدة Realme Gt 2 جيل جديد لهواتف شركة ريلمي | أهم مواصفات الهاتف - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Realme Gt 2 جيل جديد لهواتف شركة ريلمي | أهم مواصفات الهاتف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.