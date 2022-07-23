سعر ايفون 14 برو Max في الإمارات والسعودية ومصر وأمريكا وباقي الدول iphone 14 pro max

سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iphone 14 pro max صرحت شركة آبل الأمريكية عن اقتراب موعد صدور هاتف ايفون 14 برو ماكس في الأسواق، والتي استطاعت أن تقوم عن طريقه بعمل الكثير من التعديلات على جهاز الآيفون وذلك من أجل إرضاء كل الأذواق، حيث أن جوال آيفون 14 برو ماكس يتوافر بالعديد من المميزات والمواصفات الرائعة التي يحتاجها كل الأشخاص.

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مواصفات ايفون 14 برو ماكس

يتواجد هاتف ايفون 14 برو ماكس بالعديد من المواصفات والمميزات الرائعة التي يريدها الكثير من الأفراد، ومن ضمن تلك المواصفات هي كالتالي:

يكون الهاتف مزودًا بسماعات خارجية ستيريو. الهاتف يكون مزودًا بالميكروفون الثانوي الذي يقوم بعزل الضوضاء اثناء التحدث. تم تطوير البلوتوث الخاص بالجهاز لكي يصير 5.0، وكذلك فهو يكون متميزًا بخاصية wifi direct، وأيضًا يكون مزودًا بخاصية hotspot. هاتف ايفوم 14 برو ماكس يكون مزودًا بإمكانية جي بي إس التي تعمل على تحديد المكان الجغرافي، مع الإضافة إلى ذلك نظم الملاحة البحرية. يتضمن على معالج قوي ورائع الذي يكون من النوع أيه 16 والذي يعمل بالتكنولوجيا 5 نانومتر، السداسي النواة، كما يتضمن الهاتف على المعالج الرسومي الخماسي النواة من النوع آبل جي بي يو. استطاعت الشركة أن تقوم بطرح الهاتف بعدد أربعة أنواع متنوعة من الآيفون التي تتراوح الذاكرة الداخلية الخاصة بهم ما بين 256 جيجا بايت إلى أن تصل إلى 2 تيرا بايت. يعتبر من أكثر المميزات التي التي تتواجد في جهاز ايفون 14 برو ماكس هي إمكانية الدفع الإلكتروني عن طريق الفيزا أو الماستر كارد. يتواجد في الهاتف الخاصية التي تقاوم الغبار والماء. يتضمن ذلك الجهاز على عدد ست كاميرات، اثنان متواجدين في الأمام وعدد أربعة في الخلف، حيث أن دقة الكاميرا الخلفية لجهاز ايفون 14 برو ماكس نحو 16 ميجا بكسل وأيضًا الأمامية.

سعر ايفون 14 برو ماكس

يتوقع أن سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس iphone 14 pro max يكون: