سعر ايفون 14 برو Max في الإمارات والسعودية ومصر وأمريكا وباقي الدول iphone 14 pro max

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سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iphone 14 pro max صرحت شركة آبل الأمريكية عن اقتراب موعد صدور هاتف ايفون 14 برو ماكس في الأسواق، والتي استطاعت أن تقوم عن طريقه بعمل الكثير من التعديلات على جهاز الآيفون وذلك من أجل إرضاء كل الأذواق، حيث أن جوال آيفون 14 برو ماكس يتوافر بالعديد من المميزات والمواصفات الرائعة التي يحتاجها كل الأشخاص.
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مواصفات ايفون 14 برو ماكس
يتواجد هاتف ايفون 14 برو ماكس بالعديد من المواصفات والمميزات الرائعة التي يريدها الكثير من الأفراد، ومن ضمن تلك المواصفات هي كالتالي:
- يكون الهاتف مزودًا بسماعات خارجية ستيريو.
- الهاتف يكون مزودًا بالميكروفون الثانوي الذي يقوم بعزل الضوضاء اثناء التحدث.
- تم تطوير البلوتوث الخاص بالجهاز لكي يصير 5.0، وكذلك فهو يكون متميزًا بخاصية wifi direct، وأيضًا يكون مزودًا بخاصية hotspot.
- هاتف ايفوم 14 برو ماكس يكون مزودًا بإمكانية جي بي إس التي تعمل على تحديد المكان الجغرافي، مع الإضافة إلى ذلك نظم الملاحة البحرية.
- يتضمن على معالج قوي ورائع الذي يكون من النوع أيه 16 والذي يعمل بالتكنولوجيا 5 نانومتر، السداسي النواة، كما يتضمن الهاتف على المعالج الرسومي الخماسي النواة من النوع آبل جي بي يو.
- استطاعت الشركة أن تقوم بطرح الهاتف بعدد أربعة أنواع متنوعة من الآيفون التي تتراوح الذاكرة الداخلية الخاصة بهم ما بين 256 جيجا بايت إلى أن تصل إلى 2 تيرا بايت.
- يعتبر من أكثر المميزات التي التي تتواجد في جهاز ايفون 14 برو ماكس هي إمكانية الدفع الإلكتروني عن طريق الفيزا أو الماستر كارد.
- يتواجد في الهاتف الخاصية التي تقاوم الغبار والماء.
- يتضمن ذلك الجهاز على عدد ست كاميرات، اثنان متواجدين في الأمام وعدد أربعة في الخلف، حيث أن دقة الكاميرا الخلفية لجهاز ايفون 14 برو ماكس نحو 16 ميجا بكسل وأيضًا الأمامية.
سعر ايفون 14 برو ماكس
يتوقع أن سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس iphone 14 pro max يكون:
- سعر هاتف ايفون 14 برو ماكس في جمهورية مصر العربية يكون حجم 256 جيجا بايت هو 24 ألف جنيه مصري، والنسخة التي تكون بحجم 512 جيجا بايت تكون بسعر 28 ألف جنيه مصر.
- سعر الهاتف في الولايات المتحدة يتراوح ما بين 1100 دولار إلى 1400 دولار، حيث يكون سعر النسخة 256 جيجا بايت تكون 1099 دولار، على أن يكون السعر الخاص بالنسخة حجم 512 جيجا بايت هي 1200 دولار، وأيضًا حجم الهاتف 1 تيرابايت تكون بسعر 1400 دولار أمريكي.
- يكون هاتف ايفون 14 برو ماكس في السعودية يكون بسعر 5100 ريال سعودي الذي يكون بحجم 256 جيجا بايت، ويكون سعر 512 جيجا بايت هو 5700 ريال سعودي.
- سعر iPhone 14 Pro Max في الإمارات ودبي 6,000 درهم إماراتي.
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