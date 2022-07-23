طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت Minecraft بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت هذا ما يبحث عنه الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية، حيث أنها من أفضل الألعاب التي أثبتت وجودها في عالم الألعاب منذ الانطلاق الأول للعبة، وتعتبر هذه اللعبة من أسهل الألعاب فهى تتميز بسهولة اللعب فيها، كما أنها منتشرة في جميع أنحاء العالم بين اللاعبين من جميع الفئات العمرية، والكثير من الأشخاص يبحثون عن الطريقة الآمنة لتثبيت اللعبة خوفا من المواقع الوهمية التي تتسبب في سرقة الحساب الخاص باللاعب، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم أفضل طريقة لتثبيت هذه اللعبة.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت

توجد عدة طرق حتى يتم تثبيت لعبة ماين كرافت على الأندرويد، ومنها ما يلي:

يجب التأكد من أن هاتفك متصل بالإنترنت، سواء كانت بيانات الهاتف أوالواي فاي.

تسجيل الدخول إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي على هواتف أندرويد.

في مربع بحث المتجر يتم كتابة اسم اللعبة Minecraft.

ثم الضغط على كلمة البحث.

بعد ظهور نتائج البحث عن اللعبة في متجر Google Play.

كما يجب الضغط فوق زر التثبيت لعبة Minecraft على هاتفك مجانًا.

بعد تثبيت اللعبة يجب عليك فتح اللعبة والاستمتاع بها.

تنزيل لعبة ماين كرافت على الايفون

تنزيل لعبة ماين كرافت على الآيفون بكل سهولة من خلال الآتي:

يجب أن يكون هاتفك الخاص بك متصل جيدًا بشبكة الإنترنت.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول الى App Store ثم كتابة اسم اللعبة في مربع البحث ويتم الضغط على أيقونة البحث.

ثم يتم ينتظر ظهور نتائج البحث.

يتم تحديد لعبة ماين كرافت من نتائج البحث.

ثم الضغط فوق الرمز لتثبيت اللعبة.

ومن ثم بعد ذلك يتم الانتظار حتى يتم التثبيت.

يقوم اللاعب بتسجيل الدخول إلى اللعبة من خلال حسابه الخاص.

تثبيت لعبة ماين كرافت على جهاز الكمبيوتر

تثبيت لعبة ماين كرافت على جهاز الكمبيوتر من خلال الخطوات التالية: