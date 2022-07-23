انت الان تتابع خبر. هذه الاداة السرية تستخدمها المخابرات الامريكية للتجسس عليك في كل مكان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أن كان تحديد هوية الأشخاص عن طريق استخدام بصمات أصابعهم، كذلك تحليل الحمض النووي، مرورا بتحليل الصوت، ثم بصمة العين، يبدو أننا سنشهد تحديد هوية كاتب نص على المنصات الإلكترونية، باستخدام ما يُسمى تحليل "بصمة النص".

عبر وسائل التواصل الاجتماعي يسعى مطورون داخل وحدة أبحاث تابعة للمخابرات الأمريكية لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي تم بناؤها لمكافحة التضليل عبر الإنترنت.

ما هي "بصمة النص"؟

بحسب موقع "نيكستغوف" الأميركي المتخصص، يعمل الخبراء في وحدة مشاريع بحوث الذكاء المتقدم" IARPA"، وهي جناح بحثي تابع لأجهزة الاستخبارات الأميركية، على استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج يدعى" HIATUS " لتحليل البنية الخفية للنصّ عبر الإنترنت، وإسناده لصاحبه،

سوف تعمل التقنية الجديدة بشكل مشابه للطريقة التي يحدد من خلالها خبراء الطب الشرعي حالياً هوية شخص ما بناء على خط يده، وذلك بسبب الاختلافات الفردية بين البشر التي تحدد خصوصياتهم ، فمثلاً المؤلفين عبر الإنترنت لديهم أساليبهم في كتابة نصوصهم عند صياغة الجمل عبر الإنترنت، وسيقوم البرنامج بتحديد السمات الكتابية مثل: وضع الكلمات وبناء الجملة، التي يمكن من خلالها تحديد من كتب نصاً معيناً.

وشرح الدكتور زياد صرايرة، الخبير في الذكاء الاصطناعي ، هذه التقنية قائلاً إنها "تعتمد بشكل أساسي على خوارزميات من الجيل الثالث المتعلقة بالشبكات الحديثة والتعلم العميق، وذلك خلافا لخوارزميات الجيل الأول والثاني التي كانت تعتمد على تطابق الكلمات أو ما يدعى chat bot أو حتى التحليل البشري للبيانات المتاحة عند البحث عن شخص محدد أو معلومة محددة".

واضاف "بل يبحث هذا البرنامج عن أنماط جملة معينة وليس فقط كلمات، وعلى التكرار في نمط الكلام، والتكرار نقطة أساسية في التوصل إلى نتائج دقيقة. فإذا سألت 100 شخص نفس السؤال أو طلبت منهم وصف شيء ما فستحصل على احتمالات لامتناهية من الإجابات لا يمكن أن تتطابق."

ويقول إن "كمية المعلومات التي تعالجها هذه الخوارزميات وتعمل بنظام عمليات بحث وبرمجة خاصة تخضع لغربلة البيانات حيث تمر بعدة مراحل، ثم يتم تأكيد المعلومات بكل مرحلة منها. أي أن الإمكانات البشرية غير قادرة أن تحقق نفس النتائج".

الباحثون يأملون أن تلعب تقنية "بصمة النص" دوراً كبيراً في تحديد هوية أصحاب حملات التضليل والاتجار بالبشر من خلال تحديد السمات الأسلوبية مثل وضع الكلمات وصياغة الجملة والأسلوب.

ونشر تقرير لشركة imperva للأمن السيبراني أن أكثر من ربع مستخدمي الإنترنت ليسوا بشراً وإنما حسابات آلية قد تنشر المعلومات المضللة أو البذاءات وغيرها، هذا غير استخدام بشر لأسماء مستعارة.

ويرى البعض أن نجاح هذه التقنية يمكن أن تساهم في حفظ الحقوق الفكرية لأي شخص شارك آراءه أو تحليلاته، وفي الحد من نشر معلومات وأخبار زائفة لعدم معرفة المصدر الأصلي.

لكن آخرين يرون أن تحليل النصوص ، يؤدي إلى معرفة هويات الاشخاص دون إذن أو مبرر بوجود برنامج "بصمة النص" قد يتسبب بالضرر للبعض ويعتبر خرقاً لثقة المستخدمين

ويتطلع فريق خبراء HIATUS " تحليل البنية المخفية للنصّ عبر الإنترنت وإسناده لصاحبه أو "بصمة النص" إلى تطوير أنظمة يمكن أن تكون ذات أداء قوي عبر مجالات وأنواع متنوعة من النصوص، مع تضمين العديد من اللغات الأجنبية في البرنامج أثناء تشغيله قبل إرساله إلى الوكالات الأمنية والاستخباراتية لتنفيذه بناء على احتياجاتها الخاصة.