فرحى اطفالك.. تردد قناة كوكي كيدز الجديد اقوى قنوات الأطفال المفيدة والممتعة

يبحث متابعي قنوات الأطفال عن الترددات الجديدة وخاصةً تردد قناة كوكي كيدز، فهي تعد من القنوات المميزة في كافة المحتويات التي تعرضها للأطفال، سواء كان محتوى تعليمي، أو أفلام كرتونية للتسلية، وغيرها من العروض الفريدة والمميزة، مما جعلها من أكثر القنوات بحثًا من قِبل الجميع، لذلك سوف نعرض في مقال اليوم الترددات الجديدة لضبطها على جهازك.

تردد قناة كوكي كيدز

تهتم قناة كوكي كيدز بتنمية مهارات الأطفال من خلال الأغاني التعليمية التي تعرضها، فضلًا عن عرض المقتطفات التعليمية المتعلقة بالعادات والأفعال الجيدة، لذلك ينبغي ضبط الترددات الجديدة على القمر الصناعي نايل سات كي تتمكن من متابعة كافة عروض القناة، ويتم الضبط وفقًا لما يلي:

طريقة تنزيل قناة كوكى كيدز للاطفال

عليك بضبط تردد القناة على رقم 10160.

بعد ذلك أضبط معدل الترميز على 27500.

ثم قم بضبط الاستقطاب على “أفقي”.

ومعامل تصحيح الخطأ يتم ضبطه على ¾.

مميزات قناة الأطفال كوكي كيدز

أصبحت كوكي كيدز في الآونة الأخيرة من أكثر القنوات الفضائية الأكثر تميزًا، حيث حرص العاملين على إدارة القناة على تقديم محتوى ذو هدف تعليمي وتربوي للأطفال يترسخ في أذهانهم، وتشمل مميزات القناة ما يلي:

تتميز القناة بعرض أفلام الكرتون الهادفة والمُسلية في نفس الوقت، وتمتنع عن عرض الأفلام التي تحتوي على عنف أو تنمر، أو غيرها من العادات السيئة التي قد يكتسبها الأطفال.

وتشمل مميزاتها أيضًا تقديم الحروف والأرقام التعليمية على شكل أغاني. ومن الجدير بالذكر أنها من طرق التعليم الحديثة التي تساعد الطفل في سرعة حفظ الحروف والأرقام بواسطة الأغاني وتكرارها.

تساعد الأطفال في إكتساب عادات جديدة. بالإضافة إلى تنمية مهارات الطفل من خلال المقتطفات التعليمية التي تعرض بصورة يومية.

تعد من القنوات التي تناسب كافة الأعمار. والتي تبدأ من عمر ثلاث سنوات.

في ختام مقال تردد قناة كوكي كيدز، عليك بمتابعة ما تم ذكره سابقًا. كي تتمكن من ضبط النايل سات على الترددات الجديدة حتى يستمتع أطفالك ويستفيدون من محتوى القناة. كما وضحنا أيضًا أهم ما يميز كوكي كيدز عن غيرها من القنوات الفضائية الأخرى.