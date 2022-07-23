مواصفات هاتف هونر Honor x8 الأصدار الجديد بجميع مميزاته وعيوبه وأسعاره

تقتحم شركة هونر الأسواق بأصدار جديد وتفاجئ الجميع بهاتف honor x8، حيث أثبت ذاتها في عالم التكنولوجيا والهواتف المحمولة، والسماعات الذكية، والساعات اللأسلكية، والحاسوب المحمول، تأسست عام 2013 كخط إنتاج أولي تابع لشركة هواوي، ومقرها شينزين بالصين.

هاتف هونر honor x8 الأصدار الجديد بجميع مميزاته وعيوبه وأسعاره

في عام 2016 أصبح George Zhao الرئيس العالمي لشركةأونر و Eva Wimmers الرئيسة المسؤلة عن ماركة أونر في أوروبا، وكان الأعتماد في حركة بيع هواتفها أونلاين عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمى للشركة أو مواقع شركاء طرف ثالث، وهي تعد علامة تجارية فرعية تابعة لشركة Shenzhen Zhixin، تلئلئت لمعت في سماء جميع الأسواق في السنوات القليلة الأخيرة وخاصاً في الدول العربية. وفي هذا المقال سوف نقدم لكم تفاصيل أخر أصدار Honor X8 بمواصفاته وعيوبه وأسعاره.

مميزات هاتف honor x8

يدعم شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G .

يتوفر الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .

متوفر بألوان، الفضي (Titanium Silver)، الأسود (Midnight Black)،

الأزرق (Ocean Blue).

الأزرق (Ocean Blue). مستشعر البصمة (مثبت بالجانب)، التسارع البوصلة.

يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS .

وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف : يدعم مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الباور كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه.

نظام التشغيل اندرويد 11 واجهة استخدام Magic UI 4.2.

تاريخ الإعلان عنه11، مارس، 2022. متوفر بالأسواق أبريل، 2022.

وزن خفيف للغاية لا يتعدى 177 جرام.

عيوب جهاز Honor x8

لا يدعم تقنية 5G، الهاتف من الجيل الرابع فقط نظراً لأن شريحة المعالجة لا تحتوي على مودم 5G.

لا يدعم تركيب ذاكرة إضافية الهاتف لا يحتوي على فتحة microSD وبالتالي لن تكون قادراً على زيادة مساحة التخزين بأي شكل.

لا يدعم الهاتف خاصية تصوير الفيديو بجودة 4K.

كبر وزن الهاتف حيث يصل 210 جرام مما يصعب حمله براحة اليد

لا يدعم الجوال خاصية الشحن اللاسلكي

كبر حجم الشاشة وقد يكون بالنسبة للبعض كتابلت

لا يدعم الهاتف خاصية الـ nfc كما لايدعم Infrared

الهاتف يكون غير مقاوم للاتربة والغبار كما لايقاوم ايضا الماء

أسعار هاتف honor x8