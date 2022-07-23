ايفون 14 برو Max مواصفات وموعد اطلاقه

ايفون 14 برو Max مواصفات وما سعر ايفون 14 برو Max المتوقع بعد نزوله؟ فهناك العديد من الأخبار الغير رسمية المتداولة في الوطن العربي عن الإصدار الجديد من شركة أبل العالمية ايفون 14 برو ماكس وأغلبها تتعلق بكاميرا الجوال المميزة سواء في هذا الإصدار أو النسخ السابقة التي قدمتها الشركة إلى عملائها على مستوى العالم، فبعد نجاح ايفون 13 برو ماكس تنوي الشركة طرح نسختها الأخيرة خلال هذا العام، وسنتعرف على مواصفات ايفون 14 برو.

ايفون 14 برو Max مواصفات

هناك بعض الحقائق المنتشرة التي تخص ايفون 14 برو Max مواصفات من بينها الكاميرا الخلفية للنسخة والمتوقع أن تكون بحجم 48 ميجا بيكسل، وبحسب الأخبار الأخيرة أيضًا ستكون مساحة الشاشة حوالي 6.7 بوصة والوزن الإجمالي سيكون 226 جرام فقط، ويدعم كافة تقنيات الاتصالات من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس، ومستخدم في تقنية الشاشة ألوان عالية الجودة.

وهناك العديد من المميزات الأخرى في ايفون 14 برو ماكس بنسخه الأربعة المتوقع إصدارها في شهر سبتمبر القادم، ومن بين تلك المميزات ما يلي:

يمكن استخدام كاميرات الجهاز والتي تصل دقتها إلى 48 ميجا بيكسل وهناك كاميرا خلفية يتم استخدامها في المساحات الواسعة، على أن يتم التصوير بتقنية 8k، وقد تنافسه جوالات اوبو في وضوح الكاميرا.

من المتوقع أيضًا استخدام معالج مميز حتى يتم السماح بتثبيت مجموعة من الألعاب المميزة من خلال متجر ايفون.

أقل مساحة للإصدارات داخليًا ستكون 128 جيجا بايت، بينما أعلى مساحة داخلية ستكون بحجم 1 تيرا بايت.

الرامات أو الذاكرة العشوائية متوقع وصولها إلى 12 جيجا بايت، وستكون بحد أدنى 8 جيجا بايت.

موعد إطلاق هاتف iPhone 14 Pro max

هناك فئات عديدة من إصدارات ايفون 14، أما عن موعد نزول الفئة الأولى فمن المتوقع أن يكون خلال شهر سبتمبر القادم، بينما طرحه بالكامل في الأسواق متوقع أن يكون مع نهاية شهر فبراير القادم وخصوصًا في المملكة العربية السعودية في البداية، كما أنه متوقع نزوله بعد ذلك في دولة الإمارات على أن يتراوح سعره ما بين 1100 دولار أمريكي وحتى 1500 دولار أمريكي.