نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار جوالات اوبو في مكتبة جرير والعروض الجديدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار جوالات اوبو في مكتبة جرير يتم تحديها أولًا بأول مع تغيرات الأسعار في السوق المحلي في المملكة العربية السعودية ويمكن شراء جوال أوبو الجديد من خلال المكتبة عن طريق التقسيط أو أيضًا من خلال سعر الكاش عبر الفروع، ويستطيع العميل الاطلاع على عروض اوبو في السعودية إلكترونيًا عن طريق الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير ومن بين الجوالات المتاحة الآن أوبو رينو 5 جرير والإصدارات التالية من سلسلة رينو، ومتوقع توفير اوبو رينو 8 الجديد.
أسعار جوالات اوبو في مكتبة جرير
جوالات OPPO في السعودية حققت مبيعات عالية وذلك يرجع إلى أنها تعتبر من الجوالات المنافسة للعديد من الشركات وتمتلك الجوالات إمكانيات قياسية وعالية الجودة تتناسب مع احتياجات الحاصلين عليها، أما عن أسعار جوالات اوبو في مكتبة جرير فسوف تكون كما يلي:
يمكن المبادرة لشراء جوال اوبو رينو 6z بمساحة تخزين 128 جيجا بايت بمساحة التخزين 8 جيجا بايت بعر شامل للضريبة المضافة 1199 ريال سعودي، كما يمكن الاستمتاع بالهداية القيمة المقدمة مع الجوال، وهو متوفر بألوان كثيرة منها اللون الأسود واللون الأورورا.
ومن الفئات متوسطة السعر لجوالات أوبو هو جوال اوبو A55 متوفر في الوقت الحالي من خلال المكتبة باللون الأسود والأزرق بسعر 749 ريال سعودي شاملة للضريبة، والأقل من ناحية السعر هو جوال اوبو A16 الجديد بألوان متعددة وبسعر 649 ريال سعودي، ويمكن تقسيط جوالات أوبو أو شراء جوالات ايفون من المكتبة.
عروض اوبو في مكتبة جرير
هناك أكثر من جوال لشركة أوبو متوفر في عروض مكتبة جرير، وهذه الإصدارات تنافس جوال ايفون من جرير ومنها:
- عرض على أوبو رينو 6 برو بألوان الرمادي أو الثلجي بسعر 2599 ريال سعودي، وهذا الجوال يحتوي على مواصفات رائعة منها دقة وضوح الكاميرا التي تصل إلى 50 ميجا بيكسل، وأخرى 16 ميجا بيكسل، وهناك 13 ميجا بيكسل، والأخيرة بحجم 2 ميجا بيكسل فقط، بينما دقة وضوح الكاميرا الأمامية هي 32 ميجا بيكسل.
- وقدمت المكتبة الجهاز الأنيق الذي يرضي كافة الأذواق أوبو رينو 7 الجديد وهو من آخر إصدارات الشركة وهو بسعر 1799 ريال سعودي وينتظر العملاء موعد الإعلان عن سعر الإصدارات الجديدة لهذا العام من الشركة والمتوقع طرحها قبل نهاية العام.
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