مواصفات وسعر هاتف أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max‎ أسعار الأيفون في جميع الدول

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عمر شويل - جدة سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس 2022 ، يوجد مجموعة من التسريبات التي يتزامن موعدها مع موعد نزول هاتف آبل الجديد، وقام الكثير من الأشخاص بالبحث بشكل كبير عن مواصفات وسعر آيفون 14 برو وهو أحدث إصدار في الهواتف التي قامت به شركة آبل، ويوجد احتمال كبير بعد تصدر البحث عن معلومات حول الهاتف قيام الشركة بطرح الهاتف في الأسواق يوم 13 من سبتمبر القادم.

سعر آيفون 14 برو

أعلنت بعض المواقع أن شركة آبل تخطط لكي ترفع من سعر آيفون 14 برو الجديد إلى 1099 دولار.

سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس في مصر والسعودية

من المتوقع أن يتراوح سعر iPhone 14 Pro Max بين 1100 دولار و 1400 دولار في الولايات المتحدة لذا فإن إصدار 256 جيجابايت هو 1099 دولارًا ونسخة 512 جيجابايت 1200 دولار والنسخة 1 تيرابايت 1400 دولار.

يبلغ سعر iPhone 14 Pro Max في السعودية حوالي 5100 ريال لنسخة 256 جيجابايت ونحو 5700 ريال لنسخة 512 جيجابايت من iPhone 14 Pro Max. 3.

بالحديث عن سعر iPhone 14 Pro max في مصر ، يبلغ سعر الإصدار 256 جيجابايت حوالي 24000 جنيه إسترليني ، ونسخة 512 جيجابايت بسعر 28000 جنيه إسترليني.

مواصفات آيفون 14 برو

يسعدنا إخباركم من خلا لموقع ثقفني بهذا الهاتف وسعره المتوقع في جميع أنحاء العالم ، بالإضافة إلى بعض الميزات والتغييرات التي ذكرتها معظم المواقع الموثوقة المهتمة بهذا النوع من الهواتف الذكية ، حيث يترقب ملايين الأشخاص بفارغ الصبر انتظار إطلاق هذا الهاتف ، لذا سنعطيك التاريخ التقريبي لوصول “جوهرة Apple ” الجديدة للأسواق العربية والعالمية.

توجد الكثير من المواصفات في آيفون 14 برو الجديد التي تجعله مرغوب بكثرة من عدد كبير من الأشخاص، ومنها:

معالج الموبايل Apple A16 Bionic بتكنولوجيا حوالي 5 ناتو متر، وهو أيضاً سداسي النواة.

دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية للموبايل 16+16+16+16 ميجا بكسل.

أبعاد الموبايل 7,7×78,1×160,8.

وزن الموبايل 240 جرام.

يدعم الموبايل الجديد الميكروفون الثانوي وهو يقوم بمنع الضوضاء عند استخدامه.

يدعم آيفون 14 برو الجديد جميع الشبكات G2, G3, G4, G5.

جودة تصوير الموبايل في الفيديوهات K4 بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية.

يدعم الآيفون الجديد الواي فاي b/g/n تردد.

شاشة الموبايل مصنوعة من زجاج الغوريلا وظهر الموبايل تم صنعة من الزجاج والإطار صنع من التيتانيوم.

من الممكن استخدام كارت ميموري حتى يتم الحصول على مساحة أكبر.

بلوتوث الموبايل من الإصدار الخامس ويدعم خاصية LE وخاصية A2DP.

يدعم الآيفون البصمة وتكون في ظهر الموبايل ويمتلك أيضاً خاصية Face Unlock.

بطارية الموبايل مناسبة جداً وسعة البطارية حوالي 5000 أمبير وتمتلك دعم الشحن السريع بقوة 25 وات حتى يشحن الهاتف بنسبة 100% في 40 دقيقة فقط.

يدعم الآيفون نظام iOS 16 للتشغيل.

يتوفر الموبايل الجديد بأكثر من لون جرافيت منهم الأزرق والذهبي والفضي.

وتصميم الموبايل رائع كثيراً ومميز جداً.

ويدعم الموبايل ايفون الجديد خاصية OTG.

يوجد في الموبايل الجديد خاصية اللمس الكثيرة والمتعددة حتى 16 مليون لون.

يوجد نظام اتصال في الهاتف وهو نظام الاتصال بشريحتين ومن النوع النانو سم.

من المتوقع إطلاق iPhone 14 Pro Max في مدينة جريل بالمملكة العربية السعودية بعد هتافات السوق ، حيث يتوقع أن يتراوح سعره بين 5100 و 5700 ريال سعودي ، كما ذكرنا سابقًا. اتصل بموقع مكتبة الجاهل للحصول على عروض الأسعار والأسعار بعد توفرها وقد زاد البحث عنه داخل المملكة السعودية ومن المتوقع ارتفاع الطلب عليه في الفترة القادمة.

تسريبات عن مواصفات ايفون 14

أحدث التسريب مفاجأة غير متوقعة لسعة بطارية iPhone 14 ، وبينما كان من المتوقع إجراء ترقية كبيرة في السلسلة ، تشير تسريبات البطارية إلى أن الترقية صغيرة جدًا مقارنة بسلسلة iPhone 13 ، حيث تحتوي بطارية iPhone 14 على بطارية بسعة 3279 مللي أمبير ، وهي ترقية صغيرة جدًا ومخيبة للآمال مقارنة ببطارية iPhone 13 بسعة 3227 مللي أمبير في الساعة.

قد لا يبدو iPhone 14 Pro Max مثل أي iPhone سابق ، حيث يقال إن Apple تتخلص من الآثار السلبية للإصدارات السابقة لقد سمعنا من مصادر متعددة ، يعود أحدثها إلى سبتمبر ، عندما أظهرت مجموعة من صور iPhone 14 Pro Max المسربة ثقبًا في الكاميرا بدلاً من الشق. تمامًا كما هو الحال في هواتف Android.

من المقرر إطلاق iPhone 14 Pro Max قريبًا وفقًا لمصادر Apple ، فقد ألمح موقع الأجهزة الإلكترونية إلى تاريخ إطلاق الهاتف هو من سبتمبر 2022 إلى أكتوبر 2022 ، والخبر شبه مؤكد أن موعد إطلاق iPhone 14 Pro Max هو 13 سبتمبر 2022 أدناه نوضح سعر ومواصفات هاتف iPhone 14 Pro Max بالتفصيل بناءً على على التسريبات.

موعد نزول ايفون 14

من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف iPhone Pro Max 14 الجديد في الصيف ، وبعد الأنباء التي تفيد بأن الهاتف لم يقم بتحسين الكاميرا ، ولكن هذه مجرد أخبار غير صحيحة وأن الكاميرا لديها تحسن كبير ، كجهاز هاتف ، فقد حصلت أيضًا القدرة الممتازة على التصوير تحت الماء لفترة طويلة هي أيضًا ما يميزه عن الآخرين.

تجدر الإشارة إلى أن استخدام اسم iPhone 14 Plus بدلاً من iPhone 14 Max يعد خيارًا جيدًا لشركة Apple لأنه لن يسبب أي إرباك للمستخدمين نظرًا لأن iPhone 14 Max و iPhone 14 Pro Max لهما نفس الاسم تقريبًا ، عملاء Apple قد ينتهي الأمر بشراء طرز جديدة خاطئة بسبب عدم القدرة على التمييز بين أسماء الهواتف.

عيوب هاتف آيفون 14 بروم ماكس

الهاتف لا يدعم إضافة ذاكرة خارجية.

من أبرز عيوب هاتف آيفون 14 برو مكس أنه لا يدعم منفذ لسماعات الأذن.

لا يوجد مستشعر بصمة في هاتف آيفون 14 برو max.

شركة ابل

كان أول منتج أنتجته شركة Apple هو Apple I ، وهو جهاز كمبيوتر مصنوع يدويًا من قبل مؤسس الشركة Steve Wozniak ، لكنه لا يحتوي على واجهة مستخدم رسومية (GUI) وكان على المشترين دفع ثمنه ، فهو يضيف لوحة مفاتيح وشاشة تم امتلاك المنتج وعرضه وتم بيعه من قبل المؤسس المشارك Wozniak وتم الإعلان عنه في Home Brew Computer Club في عام 1976 وبيعه مقابل 666.66 دولارًا.

ايفون 13

أعلنت شركة آبل منذ وقت ليس ببعيد أنه من أجل تحقيق نسبة أكبر من المبيعات في الفترة المقبلة ، ستقوم بتخفيض سعر iPhone 13 بنسبة 9٪ في متاجر البيع بالتجزئة في الهند وكذلك متجر Amazon الإلكتروني الشهير ، وذلك بعد يتم الإعلان عن هذه الخصومات ، وسيتم الحصول عليها من المبيعات.أرباح عالية. أخيرا.

اعتادت الوكالة على تقديم أفضل أجهزة iPhone ، ومنذ السنوات الثماني الماضية ، شهدت الوكالة تراجعًا في توزيع أجهزة iPhone ، ومع الإجابة في عام 2022 قررت مؤسسة Yvonne العودة إلى تفوق عرش الهاتف المحمول ، والذي كان تم تحقيقه من خلال إنتاج iPhone 13 Pro Max ، ولديه عدد كبير من الميزات والفوائد التي ستجذب المستخدمين.

البحث عن أسعار هواتف آيفون لا يتوقف في الفترة الأخيرة، وهذا يرجع إلى المميزات التي تتوفر في هذا الهاتف، وبمجرد أن تم إصداره في الأسواق حاز على شهرة كبيرة، ومن المتوقع في الفترة القادمة أن يتم إطلاق هاتف أحدث في شركة أبل، وهذا يكون في نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أيضا أن يحتوي الهاتف على الكثير من المميزات المختلفة التي تساعد في زيادة معدلات الشراء.

الجداول الزمنية لـ أيفون

من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف iPhone Pro Max 14 الجديد في الصيف وبعد الأنباء التي تفيد بأن الهاتف لم يقم بتحسين الكاميرا ولكن هذه مجرد أخبار غير صحيحة وأن الكاميرا لديها تحسن كبير كجهاز هاتف فقد حصلت أيضًا القدرة الممتازة على التصوير تحت الماء لفترة طويلة هي أيضًا ما يميزه عن الآخرين.

أيفون 13: 23 سبتمبر 2021.

أيفون 12: 23 أكتوبر 2020.

أيفون 11: 20 سبتمبر 2019.

أيفون XS :21 سبتمبر 2018.

أيفون X :3 نوفمبر 2017.

أيفون 8: 22 سبتمبر 2017.

أيفون 7: 16 سبتمبر 2016.

في خط الهواتف الجديد ، توقع حدوث تغيير في حجم أجهزة iPhone التي اعتاد عليها المستخدمون ، حيث تعتمد آبل على الإصدار الجديد للتخلص من “iPhone Mini” مقاس 5.4 بوصة حيث يفقد شعبيته لدى العملاء وتخطط الشركة لذلك. إطلاق iPhone 14 6.1 بوصة ، و iPhone Pro 6.1 بوصة ، و iPhone 14 Max و Pro Max سيكون 6.7 بوصات.

طريقة اخفاء تطبيق

لإخفاء تطبيق واحد على iPhone ، حدد التطبيق الذي تريد إخفاءه واضغط مطولاً على التطبيق حتى تظهر قائمة منبثقة ، ثم حدد “حذف التطبيق” من القائمة ، وسيمنحك نظام التشغيل خيارين ، من الجهاز حذف التطبيق نهائيًا أو الحذف من الشاشة الرئيسية ، حدد خيار الحذف من الشاشة الرئيسية.

تطبيقات ايفون

Reverse Image هو تطبيق iPhone فريد يساعدك في البحث عن بعض المنتجات أو الأشياء التي لا تعرف اسمها ، لأنها تساعد في الجهد الذي قد تبذله أثناء البحث عن هذا المنتج. كل ما عليك فعله هو التقاط صورة لهذا المنتج بكاميرا هاتفك ، وسيقوم البرنامج بالبحث عنه مباشرة على الإنترنت في أربعة محركات بحث مختلفة للصور. يمكنك أيضًا التقاط صورة مباشرة من هاتفك ، أو البحث عنها بشكل أسرع عبر رابط. برنامج مفيد جدا ومجاني تماما.

على الرغم من القيود العديدة التي تفرضها شركة Apple ، تم اكتشاف حوالي 133 تطبيقًا احتياليًا في مارس 2021 ، وفقًا لموقع Vpncheck ، وهو موقع متخصص في الأمور التقنية ، وتم تنزيل التطبيقات 500 مرة بواسطة الهواتف منذ الفترة المذكورة أعلاه. حقق حوالي مليون تطبيق ، تلك التي تم تنزيلها ، إيرادات بقيمة 365 مليون دولار ، وعلى الرغم من مرور حوالي 15 شهرًا ، لا يزال هناك 84 تطبيقًا يسمى تطبيقات “Fleeceware” تظهر في متجر التطبيقات ، والتي تم تصميمها لجمع الأموال و خداع المستخدمين حيث لا يوجد ما يشير إلى أنها برامج ضارة.