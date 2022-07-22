نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة شحن شدات ببجي PUBG MOBILE UC عن طريق الـ ID من الموقع الرسمي|| اسعار شدات ببجي في المقال التالي
شحن شدات ببجي، من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي هو طريقة شحن شدات ببجي، وذلك ليتمكن كافة اللاعبين من شحن الشدات الخاصة بهم من خلال الموقع الالكتروني المطروح من المسؤولين في ببجي، ويكون ذلك من خلال بعض البيانات الخاصة بآي دي اللاعب بالإضافة إلى الأموال الخاصة بالشحن، وغيرها من التفاصيل التي يتم إجراؤها داخل الموقع الخاص بشحن الشدات، حيث تعتبر لعبة ببجي واحدة من افضل الالعاب المتواجدة في الوقت الحالي والتي يلعبها أعداد كبيرة من مختلف الدول ومختلف الاعمار، اما عن تفاصيل اكثر تابعونا من خلال السطور القليلة القادمة.
شحن شدات ببجي
في الوقت الحالي هناك العديد من المواقع الغير معتمدة من لعبة ببجي والمنتشرة بشكل كبير، والتي تقوم بسرقة بيانات اللاعبين مثل الآي دي أو العديد من الاسلحة من داخل العضوية الخاصة بكل لاعب، ولذلك فقد تم الاعلان من قبل ببجي العربية عن الرابط الرسمي الذي يمكن من خلاله شحن الشدات الخاصة باللاعبين، على أن يكون ذلك من خلال الاسعار المطروحة بعد تزايد الاسعار منذ حوالي شهر وهي 63 شدات= 10.6 جنيه مصري، عدد 198 شدات= 48 جنيه مصري، عدد 690 شدات = 160 جنيه مصري، عدد 1995 شدات= 400 جنيه مصري، عدد 4000 شدات= 805 جنيه مصري، بينما عدد 8400 شدات= 1610 جنيه مصري.
طريقة شحن شدات ببجي 2022
- في اول خطوات الشحن قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الجديد المعتمد وهو موقع midas buy الخاص بشحن شدات لعبة بيجي.
- سجل الدخول إلى الموقع، وذلك عن طريق كتابة اسم المستخدم بالاضافة إلى كلمة السر في الخانات المحددة لذلك.
- إذا لم يكن لديك حساب اضغط على “انشاء حساب” ثم ادخل البيانات المطلوبة منك لإنشاء الحساب.
- ستظهر أمامك العديد من الخيارات داخل الموقع، قم بالضغط على خيار “شراء” ضمنهم.
- قم بإدخال الآي دي الخاص بك في الخانات المخصصة له باللغة الانجليزية.
- ثم أدخل العملة المراد الدفع بها.
- ادخل رقم الهاتف الخاص بك.
- سيتم ارسال كود على رقم الهاتف قم بإدخاله في خانة “كود التحقق” قم بإدخاله في خانته المحددة ليتم شحن الشدات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع طريقة شحن شدات ببجي PUBG MOBILE UC عن طريق الـ ID من الموقع الرسمي|| اسعار شدات ببجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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