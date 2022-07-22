نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقائق جديدة عن آيفون 14 برو max تعرف علي المواصفات والأسعار والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة آيفون 14 برو max من الهواتف التي ينتظرها الكثير من محبي وعشاق هواتف أبل وينتظرون توافر الهاتف في الأسواق خلال الفترة المقبلة لاستكشاف الهاتف والاطلاع علي كافة مميزاته وعيوبه، ونقدم لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني تفاصيل جديدة متعلقة بالهاتف الجديد من شركة ابل آيفون 14 برو max ونوفر لكم كافة مواصفات الهاتف والمميزات والعيوب المتواجدة بالهاتف.

مواصفات هاتف iPhone 14 Pro max

بحسب احدث التسريبات المتعلقة بالهاتف فان كاميرا الهاتف الخلفية تأتي بدقة 48 ميجا بيكسل وحجم هاتف iPhone 14 Pro max هو 6.7 بوصة كما ان من مواصفات الهاتف انه مصنوع من الزجاج المقوي وبه اطار من الألومنيوم لحماية من الصدمات ويتوفر هاتف آيفون 14 برو max بتقنية Qhd.

من مواصفات هاتف iPhone 14 Pro max الجديد من شركة أبل ان يدعم تقنية الجيل الثالث وأيضا الجيل الرابع والخامس، وكما نعلم فان الجيل الخامس قوي جدا ويعطيك سرعة استجابة تساوي 10 اضعاف الجيل الرابع ويمتلك الكثير من المميزات الرائعة لذلك وفرته شركة أبل في هاتفها الجديد والذي من المفترض اطلاقة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

بعض مواصفات الهاتف الأخرى:

يمكنك شراء نسخة من هاتف iPhone 14 Pro max بسعة تخزين داخلية تصل حتي 2 تيرا بايت.

يمكنك استخدام كاميرا الهاتف في تصوير الفيديوهات بجودة خرافية حيث يدعم تقنية 8K.

يأتي هاتف آيفون 14 برو max برامات 8 جيجا بايت رام.

يدعم هاتف iPhone 14 Pro max تقنية WiFi 6E.

متى ينزل ايفون 14 برو Max

أعلنت شركة أبل انها سوف تبدا في اطلاق الفئة الاولي من هاتف iPhone 14 Pro max بداية من شهر سبتمبر المقبل وأيضا سوف توفر في السوق ساعة أبل الجديدة ولكن موعد توافر الهاتف بشكل رسمي داخل كافة الأسواق سيكون بداية من شهر فبراير 2023 المقبل.

هناك بعض العيوب في هاتف آيفون 14 برو ماكس وهي ان الهاتف لا يدعم وصلة AUX وان الكاميرا الامامية للهاتف تستحوذ علي مساحة كبيرة من الهاتف وقد يتسبب الأمر في ازعاج بعض المستخدمين كما ان من عيوب الهاتف ان البطارية بسعر 4500 مللي أمبير فقط.

سعر هاتف iPhone 14 Pro Max

بالنسبة الي سعر آيفون 14 برو max فان سعر الهاتف لم يصرح عنة بشكل رسمي حتي الان ولكن بحسب التوقعات بان سعرة سيكون 1100 دولار لنسخة iPhone 14 بينما نسخة iPhone 14 Pro من المتوقع ان تتوفر بسعر 1250 دولار ونسخة iPhone 14 Pro Max من المتوقع أيضا توفرها بسعر 1500 دولار.