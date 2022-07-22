مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس Iphone 14 Pro Max تسريبات جديدة تصدم الجميع

مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس يبحث كثير من المستخدمين عن مواصفات ايفون 14 برو ماكس خصوصًا بعد ما تم طرحه في الأسواق، حيث أنه يعد من أفضل الهواتف التي تم طرحها في الأسواق من شركة آبل المعروفة وقد تم تطوير هذا الهاتف جيدًا ليكون أفضل من هواتف اشباهه التي تم طرحها من قبل الشركة ومن أهم ما يميز هذا الهاتف هو حجم شاشته الجديد الذي يبلغ حوالي 6.70 إلى جانب العديد من المميزات الأخرى لنتحدث عن أبرزها.

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مواصفات ايفون 14 برو ماكس

هناك العديد من المواصفات الجديدة والمذهلة في مجموعة هواتف آيفون بروماكس من أهمها ما سنقوم بعرضه عبر النقاط التالية:

أبعاد الهاتف هي الطول يبلغ حوالي 163.1 ملم، وسمك الهاتف حوالي 7.8ملم.

وزن الهاتف حوالي 196 جرام.

ألوان الهاتف حوالي أزرق، أحمر، لون أسود.

مصنع الهاتف من الزجاج في الخلف ومن الأمام من النوع المقاوم للخدش، ويحتوي على إطار مميز من الألومنيوم.

حجم الشاشة حوالي 6.72 بوصة متعددة اللمس وتحصل على 83% من حجم الشاشة.

ميزة التعرف على الوجه، معالج سداسي النواة رامات 8 جيجا.

ذاكرة الهاتف الداخلية 128 جيجابايت، 256 جيجا بايت، 512 جيجابايت، 1 تي بي.

كاميرا خلفية رباعية 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.6، 12 جيجا بايت فتحة عدسة 2.4، 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4، وتحتوي على فلاش مزدوج، الكاميرا الامامية 12 ميجا بيكسل 2.0 فتحة العدسة ومستشعر 3D.

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