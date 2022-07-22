منعاً للإزعاج.. حيلة ذكية تمنع تلقي الرسائل على واتساب

يعتبر تطبيق واتساب أحد أشهر منصات الرسائل النصية وأكثرها استخداماً في العالم خلال هذه الفترة، لذا فإنه يقوم دائما بإصدار العديد من الميزات الجديدة، والتي تقم بدورها في جذب العديد من المستخدمين والعملاء الجدد، وأكدت الشركة على أنه يتم تبادل مليارات الرسائل الإلكترونية على المنصة يومياً، ولكن يوجد بعض الأشخاص الذين يريدون أخذ استراحة من الحياة المزدحمة وعدم استقبال الرسائل.

حيلة جديدة في واتساب تمنع تلقي الرسائل

حسب ما قام ذكره موقع “indiatvnews”، فإنه إن كنت تريد أخذ استراحة من الشبكات الاجتماعية، والتوقف عن تلقى أي رسالة من قبل التطبيق دون حذفه من الهاتف الخاص بك، فإنه أصبح بإمكانك الآن فعل ذلك بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع هذه الحيلة الذكية التي سيتم ذكرها في المقال، حيث أنه سنوضح حيلة للاختفاء وجعل نفسك غير مرئي، بالإضافة إلى عدم تلقي الرسائل دون الحاجة لحذف التطبيق.

يمكنك اتباع هذه النصائح التي سيتم ذكرها لإخفاء حسابك دون إزالة التطبيق من الجهاز الخاص بك، والتي تتمثل في الضغط لفترة طويلة على تطبيق واتساب في هاتفك، ثم قم بتحديد أو الضغط على أيقونة معلومات التطبيق ( App info )، ستظهر ميزة تسمى إيقاف إجباري أو Force Stop الموجودة في الجزء العلوي من الإعدادات، ثم انقر على ميزة إيقاف إجباري، وأغلق التطبيق على الجهاز الخاص بك بعد القيام بذلك، وبعدها لن تتلقى أي رسالة من تطبيق الرسائل.

يمكنك استئناف استخدام تطبيق واتساب من خلال فتح النظام الأساسي، وبعدها ستبدأ في تلقي جميع الرسائل مرة أخرى، ولكن في حالة رغبتك في الاختفاء من منصة الرسائل النصية، فيجب عليك ألا توقف تشغيل خيار “إيقاف إجبار”، والذي بدوره يمنعك من تلقي الرسائل، حيث أنه من خلال القيام بذلك سيرى مرسل الرسائل أن الرسالة لم يتم تسليمها لك، وإذا كنت تستخدم النظام الأساسي، فإن واتساب لديه علامة مزدوجة لإعلام المستخدم بأنه تم تسليم الرسالة، ولكن لم تقرأها وهناك علامتان زرقاء تدل على قراءة المستلم للرسالة التي تم إرسالها من قبل المرسل، وبهذا نكون قد أوضحنا أفضل الحيل التي يمكنك استخدامها دون الحاجة لحذف التطبيق لمنع إرسال الرسائل.