نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهم التحسينات المتوقعة على هاتف iphon 14 وهاتف iphone pro 14 الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب الموعد المتوقع لإصدار هواتف ايفون الجديدة iphone 14 و iphone 14 pro، يبدأ خبراء الهواتف في البحث عن أي تسريبات حول الميزات والتحسينات الجديدة التي ستضيفها أبل على هواتفها 2022، وهذه هي أهم توقعات الخبراء حول التعديلات الجديدة في أجهزة ايفون 14.

حجم جهاز أيفون 14

من أهم التغيرات التي من المتوقع أن تقدم عليها أبل في عام 2022 هو الاستغناء عن أجهزة iPhone mini بحجم 5.4 بوصة حيث تبين أنه لا يحظى بشعبية لدى العملاء، وقد اتضح ذلك من انخفاض مبيعات iPhone mini

لكن من المتوقع أيضًا أن تصدر أبل 4 أحجام لهاتف أيفون 14، وهذه الأحجام هي:

iPhone 14 (شاشة 6.1 بوصة)

iPhone 14 Max (شاشة 6.7 بوصة)

iPhone 14 Pro (شاشة 6.1 بوصة)

iPhone 14 Pro Max (شاشة 6.7 بوصة)

إلغاء منطقة معرف الوجه face id في أيفون 14

منذ عام 2017 ، كان لدى أجهزة iPhone المزودة بمعرف الوجه فتحة في المقدمة تضم جميع المعدات اللازمة لمسح الوجه والتي تسمى النوتش، وهذه المنطقة سببت الكثير من الإزعاج للمستخدمين، لذلك من المقرر أن يتم إلغاء تلك المنطقة تمامًا في أجهزة iPhone 14.

ولكن حتى الآن يبدو أن شركة آبل ستذهب إلى إنشاء طرازين، الأول خاص بأجهزة pro، حيث ستضيف فقط فتحة ثقب دائرية للكاميرا مقترنة بفتحة صغيرة على شكل حبة لتضمين مكونات معرف الوجه الرئيسية.

بينما ستستمر طرز iPhone 14 ذات الأسعار المعقولة في استخدام الشكل القياسي لأجهزة معرف الوجه.

الجديد في تصميم ايفون 14

لا يتوقع الخبراء حدوث أي تغيرات مهمة في تصميم أيفون 14 أي تغييرات مهمة في التصميم هذا العام، لكن يمكن أن تصبح نتوءات الكاميرا لأجهزة أيفون 14 وأيفون 14 برو أكثر سمكًا ، مع زيادة حجم نتوء Pro بشكل ملحوظ.

وعادة ما تضيف أبل تحسينات على جودة أجهزة ايفون ، وهذا هو المتوقع أيضًا في أجهزة iPhone 14، ستكون هناك تحسينات على الكاميرا، حيث ستقدم عدسة زووم بيرسكوب، لتتيح تكبير أكبر بكثير من السابق.

ألوان هاتف ايفون الجديد

كل عام يأتي فريق Apple بألوان جديدة وأسماء جديدة لتلك الألوان. قالت الشركة في الماضي إنها تستلهم من الألوان التي تعتبر عصرية هذا الموسم. تبدو ألوان Pantone لخريف 2022 بدرجات جريئة من البرتقالي والأحمر والوردي والأصفر والأخضر ، لذلك ربما يكون هذا الموسم من هواتف Apple جريئًا وألوانًا زاهية.

شريحة أيفون 14 الجديد

تشير التسريبات إلى أن الشركة سوف تلجأ لاستخام شريحة a15 القديمة في أجهزة أيفون 14، بينما ستستخدم شريحة a16 الجديدة لأجهزة ايفون 14 برو فقط، وذلك لتقليل التكاليف وجعل أجهزة أيفون 14 في المتناول.