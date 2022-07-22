نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف أيفون ١٤ موعد نزول هاتف iPhone 14 في الأسواق في المقال التالي
جميع الفئات التي تفضل استخدام أجهزة أيفون تنظر إصدار شركة أبل لجلسة هواتف آيفون ١٤، حيث حرصت الشركة على أن يكون متمتع بمزايا رائعة ومميزة لا توجد في الإصدارات السابقة لأجهزة الايفون ونتيجة لذلك سوف يكون سعر هذا الهاتف مقارنة بالأجهزة السابقة الأعلى والأغلى من حيث الفئة السعرية، فالسؤال الذي يشغل ذهن الكثير متي ينزل هاتف أيفون 14 في الأسواق؟
موعد نزول أيفون 14 في الأسواق
أعلنت شركة أبل أن الإصدار الرسمي لهاتف أيفون ١٤ وباقي الهواتف التي تنتمى إلى هذه السلسة سوف يكون في شهر سبتمبر من العام الحالي، والجدير بالذكر أن شركة ابل بدأت في طرح النسخ التجريبية لهاتف أيفون ١٤ في بعض الأماكن والأسواق، فقد يأتي الهاتف بأكثر من إصدار وبمساحات وأحجام مختلفة ونتيجة لهذا فقد يختلف أيضاً في السعر.
سعر هاتف أيفون ١٤
يتواجد في سلسلة أيفون 14 أكثر من إصدار، حيث يختلف كل إصدار عن الأخر بعدة مواصفات والت أهمها بالشاشة والنوتش، فنتيجة لوجود 3 نسخ في هذه النسخ في السلسلة فقد يختلف كل هاتف عن الأخر في السعر، فقد قررت شركة أبل أيفون ١٤ برو سوف يتم طرحها في الأسواق بسعر يبدأ ١٠٩٩ دولار أمريكي في حين أن نسخة أيفون ١٤ برو ماكس سوف يتم طرحه في الأسواق بسعر يبدأ ١١٩٩ دولار أمريكي.
مزايا ومواصفات هاتف أيفون ١٤
- تحتوي جميع إصدارات سلسلة آيفون ١٤ على مزايا أكثر من رائعة والتي من أهمها أن جميع هذه الهواتف سوف تأتى بمعالج ابل الجديد القوي ألا وهو Apple A16 والذي يضمن أداء أكثر من رائع وعلى للجهاز من حيث الاستخدام العادي وبالطبع أداء أكثر من مميز ورائع في ألعاب الفيديو مثل فرى فاير و بابجي.
- تنوع في الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية لتتناسب مع اختيارات المستخدم حيث تصل الذاكرة العشوائية إلى ٦ جيجا بايت رام.
- فضلاَ على وجود أكثر من كاميرا والتي تكون بدقة مختلفة يمكن أن تصل إلى ٤٨ ميجا بكسل.
- بالإضافة إلى النوتش الأصغر الخاص بها وبإمكان الكاميرات والذي يكون من حيث التصميم أفضل من السلسلة السابقة لأجهزة أيفون 13.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات هاتف أيفون ١٤ موعد نزول هاتف iPhone 14 في الأسواق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.