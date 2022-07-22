مواصفات هاتف أيفون ١٤ موعد نزول هاتف iPhone 14 في الأسواق

جميع الفئات التي تفضل استخدام أجهزة أيفون تنظر إصدار شركة أبل لجلسة هواتف آيفون ١٤، حيث حرصت الشركة على أن يكون متمتع بمزايا رائعة ومميزة لا توجد في الإصدارات السابقة لأجهزة الايفون ونتيجة لذلك سوف يكون سعر هذا الهاتف مقارنة بالأجهزة السابقة الأعلى والأغلى من حيث الفئة السعرية، فالسؤال الذي يشغل ذهن الكثير متي ينزل هاتف أيفون 14 في الأسواق؟

موعد نزول أيفون 14 في الأسواق

أعلنت شركة أبل أن الإصدار الرسمي لهاتف أيفون ١٤ وباقي الهواتف التي تنتمى إلى هذه السلسة سوف يكون في شهر سبتمبر من العام الحالي، والجدير بالذكر أن شركة ابل بدأت في طرح النسخ التجريبية لهاتف أيفون ١٤ في بعض الأماكن والأسواق، فقد يأتي الهاتف بأكثر من إصدار وبمساحات وأحجام مختلفة ونتيجة لهذا فقد يختلف أيضاً في السعر.

سعر هاتف أيفون ١٤

يتواجد في سلسلة أيفون 14 أكثر من إصدار، حيث يختلف كل إصدار عن الأخر بعدة مواصفات والت أهمها بالشاشة والنوتش، فنتيجة لوجود 3 نسخ في هذه النسخ في السلسلة فقد يختلف كل هاتف عن الأخر في السعر، فقد قررت شركة أبل أيفون ١٤ برو سوف يتم طرحها في الأسواق بسعر يبدأ ١٠٩٩ دولار أمريكي في حين أن نسخة أيفون ١٤ برو ماكس سوف يتم طرحه في الأسواق بسعر يبدأ ١١٩٩ دولار أمريكي.

مزايا ومواصفات هاتف أيفون ١٤