طريقة تحميل ماين كرافت mine craft 2022 التحديث الاخير للعبة

ماين كرفت Minecraft اللعبة الأكثر تحميلا علي الهواتف الجوالة في تاريخ الألعاب الإلكترونية والنتربعة علي الصدارة منذ إطلاقها عالميا للمرة الأولي في عام 1999 عن طريقة أحدي شركات برمجة وتطوير الألعاب السويدية الجنسية بإستخدام لغة الجافا واللعبة تشبة إلي حد كبير العاب المكعبات وهي لعبة مناسبة لجميع الفئات من الصغار والمراهقين وقد إستطاعت مايكروسفت شراؤ حقوق العبة في عام 2014 لتعديد تطوير اللعبة بشكل كبير وإطلاق أجزاء جديدة منها مثل ماين كرافت ديجنز والإصدار التعليمي من اللعبة ونوضح الأن من خلال هذا المقال طريقة تحميل ماين كرافت Minecraft للهواتف الجوالة وجميع المعلومات اللازمة عن Minecraft وطريقة اللعب.

طريقة تحميل للموبيل ماين كرافت

أولا يتوجب عليك توصيل الموبيل بشبكة الانترنت عن طريق بيانات الهاتف ويفضل عن طريق واي فاي لضمان سرعة أفضل.

ثم الذهاب إلي متجر تطبيقات جوجل بلاي الخاص بهواتف اندرويد أو متجر أبل ستور لهواتف أبل.

بعد ذلك في صندوق البحث تقوم بكتابة minecraft وتبداء عملية البحث عن اللعبة.

بعد ذلك يمكنك تحميل نسخة تجريبية من النسخة بدون الحاجة لدفع أموال وتكون صالحة لمدة 15 يوم أو شراء اللعبة بشكل مباشر بأحدي طرق الدفع المتاحة سواء البطاقات البنكية أو كوبونات جوجل.

ثم تقوم بفتح اللعبة بعد ذلك وكتابة البيانات المطلوبة مثل أسم اللاعب والبريد الإلكتروني.

معلومات وطريقة لعب minecraft

كما ذكرنا أن اللعبة تشبهه إلي حد كبير ألعاب المكعبات فتعتمد بشكل إساسي علي عمليات تكوين الأشكال فداخل اللعبة تقوم بجميع الكتل التي يتم إستخدامها في البناء وهي الطوب والحديد والرمال والأشجار وتكون بإطلاق روح الأبداع وإنشاء العديد من الأشكال وبناء منزل مخثث لك لحماية نفسك ليلا من هجمات الوحوش والزومبي ويوجود أكثر من وضع للعب وهم.

و ضع المشاهدة : وفي هذا الوضع تكون متفرج فقط وتتعلم الأشياء من اللاعبين الأخرين داخل اللعبة.

: وفي هذا الوضع تكون متفرج فقط وتتعلم الأشياء من اللاعبين الأخرين داخل اللعبة. وضع الأون لاين: وتشارك فيه لاعبين أخرين من جميع أنحاء العالم وما يميز هذا الوضع التعلم علي العمل ضمن فريق والتعاون بينهم.

في النهاية نكون قد أوضحنا جميع المعلومات اللازمة عن اللعبة وطريقة اللعب.