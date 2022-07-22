مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس الجديد iphone 14 pro max سعر ايفون في جميع الدول العربية

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سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس استطاعت شركة آبل الأمريكية أن تقوم بإطلاق مواصفات وسعر هاتف آيفون 14 برو ماكس الذي يعد من إحدى أحدث الإصدارات الخاصة بهواتف الآيفون التي طرحتها أصدرتها الشركة، فهو يعتبر من أفضل الهواتف الذكية التي تُطرح في سلسلة آبل في سنة 2022، ويحمل العديد من المميزات وايضًا فهو يكون أعلى نسخة من هواتف الآيفون من جهة العديد من الأمور على سبيل المثال، الأداء والمواصفات والسعر وغيرها.
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مواصفات هاتف ايفون 14 برو ماكس
يوجد الكثير من المواصفات المتواجدة في هاتف آيفون 14 برو ماكس، ومن إحدى هذه المواصفات هي كالآتي:
- ذاكرة جوال آيفون 14 برو ماكس تكون 6 رام.
- يتواجد في الشاشة الزجاج المصنوع السيراميك الذي له دور هام في مقاومة الخدش.
- الهاتف متاح بالعديد من السعات المختلفة للذاكرة الداخلية، كما أن البداية الخاصة بها تكون من 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت، وأيضًا 1 تيرا بايت.ز
- الحجم الخاص بالشاشة يكون حوالي 6.7 بوصة مع المعدل التحديث يكون 120 هرتز.
- ذاكرة الجوال تكون مزودة بطبقة تعمل على مقاومة الأتربة والبصمات والماء وأيضًا الزيوت.
- ينبض في الجوال المعالج القوي الذي يكون سداسي النواة – 4 نانو متر.
- يتم توافر الهاتف بالعديد من الألوان ومنهم، الأزرق والذهبي والفضي وأيضًا الرمادي.
- سرعة شاحن جوال آيفون 14 برو ماكس تكون 20 واط، حيث يمكن شحن الهاتف بالصورة الكلية أثناء 40 دقيقة.
- الهاتف يعمل على دعم عدة شبكات تكون من الجيل الثاني والثالث والرابع وكذلك الجيل الخامس.
- نظام تشغيل الهاتف يكون iOS v15.
سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس
يتم إطلاق سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس في العديد من الدول المختلفة بالأسعار المبدئية، على أن تكون هذه الأسعار هي كالتالي:
- سعر الجوال في جمهورية مصر العربية النسخة حجمها 512 جيجا بايت تكون بسعر 28 ألف جنيه مصري، على أن تكون النسخة بحجم 256 جيجا بايت سعرها يكون 24 ألف جنيه مصري.
- يطرح الهاتف في الولايات المتحدة بسعر 1099 دولار للنسخة 256 جيجا بايت، والنسخة بحجم 512 جيجا بايت تكون بسعر 1200 دولار، وأيضًا حجم 1 تيرا بايت يكون بسعر 1400 دولار أمريكي.
- ولكن يكون سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية النسخة حجمها 256 جيجا بايت تكون بسعر 5100 ريال سعودي، أما النسخة 512 جيجا بايت تكون بسعر 5700 ريال سعودي.
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