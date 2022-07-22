تويتر يسجل خسارة قدرها 270 مليون دولار
أعلنت شركة تويتر، عن تكبدها خسائر فادحة وتراجع غير متوقع في الإيرادات، حيث تخوض الشركة معركة قانونية مع إيلون ماسك بشأن صفقة الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار، ووفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سجلت الشركة، اليوم الجمعة، خسارة في الربع الثاني قدرها 270 مليون دولار بعد انخفاض الإيرادات بنسبة 1 في المائة عن العام الماضي إلى 1.18 مليار دولار، أقل مما توقعه المحللون.
وفي بيان، ألقى "تويتر" باللوم على انخفاض الإيرادات في "الرياح المعاكسة للإعلان" وكذلك "عدم اليقين المتعلق بالاستحواذ المعلق على تويتر من قبل شركة تابعة لايلون ماسك، وطغت على أحدث نتائج تويتر، معركتها القانونية مع ماسك للوفاء بوعده في أبريل بشراء الشركة، التي يحاول أغنى رجل في العالم الآن التراجع عنها.
رفع تويتر، الأسبوع الماضي، دعوى قضائية ضد ماسك لإتمام الصفقة ويستعد الطرفان لمحاكمة في أكتوبر تشرين الأول لحل النزاع، وفي نقطة مضيئة لتويتر، ارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميًا بنسبة 16.6 في المائة إلى 237.8 مليون مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وعمد موقع تويتر إلى زيادة المكاسب إلى "التحسينات المستمرة للمنتجات والمحادثات العالمية حول الأحداث الجارية".
نظرًا لعملية الاستحواذ المعلقة، قالت تويتر إنها لن تعقد مكالمة جماعية عادية للأرباح الفصلية أو تصدر خطاب المساهم، وانخفضت أسهم تويتر 1.6 بالمئة في تعاملات ما قبل السوق إلى 38.85 دولار.
(اليوم السابع المصرية)
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