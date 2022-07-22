نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف أخفي رقمي في التليجرام والصورة الشخصية في المقال التالي
الحفاظ على الخصوصية والأمان في تطبيق تليجرام يمكن من خلال الإعدادات الخاصة بالتطبيق على الهاتف، ويتوفر تطبيق تليجرام لهواتف الأندرويد والأيفون وكذلك يمكن تحميله على سطح المكتب واستخدامه بسهولة، وسوف نتعرف على طريقة إخفاء الرقم على الهاتف وعلى سطح المكتب من خلال المقال التالي.
كيف أخفي رقمي في التليجرام
يتم إخفاء الرقم في تطبيق تليجرام على الهاتف الذكي من خلال عدة خطوات منها:
- الدخول على التطبيق على الهاتف الذكي.
- فتح الإعدادات على الهاتف واختيار الخصوصية والأمان.
- الانتقال إلى رقم الهاتف ومن الخيارات الضغط على خيار لاحد.
- إخفاء الرقم على سطح المكتب.
- الانتقال على تليجرام على سطح المكتب ومن الإعدادات يتم أيقونة Setting.
- يتم الانتقال إلى خيار الخصوصية والأمان Privacy and security.
- ثم يتم الانتقال إلى رقم الهاتف أو Phone number.
- ثم اختيار لا أحد او كلمة Nobody.
- واستخدام اللغة الإنجليزية هو المتوفر في تليجرام على سطح المكتب.
طريقة إخفاء الصورة الشخصية من تليجرام
يحتاج البعض وخاصة الفتيات عند استخدام تطبيق تليجرام إلى إخفاء الصورة الشخصية للآخرين أو تحديد الرؤية للبعض فقط ولذلك وفر التطبيق هذه الخاصية التي تمكن من إخفاء الصورة من خلال الإعدادات ويمكن القيام بهذه الخطوات:
- الدخول على تطبيق تليجرام وفتح التطبيق على الهاتف.
- الدخول على حساب المستفيد على التليجرام.
- الانتقال إلى الثلاث شرط على الصفحة الرئيسية.
- من القائمة يتم استخدام الخصوصية والأمان.
- الانتقال إلى الصورة الشخصية ثم الضغط على جهات اتصالي.
- يمكن اختيار الكل أو تحديد مستخدمين، وتوجد خاصية أكثر خصوصية فيمن يمكنه رؤية الصورة على الدوام وهي السماح دائماً أو من يمكن إخفاء الصورة عنه دائما والضغط على عدم السماح دائماً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف أخفي رقمي في التليجرام والصورة الشخصية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.