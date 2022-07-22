كيف أخفي رقمي في التليجرام والصورة الشخصية

الحفاظ على الخصوصية والأمان في تطبيق تليجرام يمكن من خلال الإعدادات الخاصة بالتطبيق على الهاتف، ويتوفر تطبيق تليجرام لهواتف الأندرويد والأيفون وكذلك يمكن تحميله على سطح المكتب واستخدامه بسهولة، وسوف نتعرف على طريقة إخفاء الرقم على الهاتف وعلى سطح المكتب من خلال المقال التالي.

كيف أخفي رقمي في التليجرام

يتم إخفاء الرقم في تطبيق تليجرام على الهاتف الذكي من خلال عدة خطوات منها:

الدخول على التطبيق على الهاتف الذكي.

فتح الإعدادات على الهاتف واختيار الخصوصية والأمان.

الانتقال إلى رقم الهاتف ومن الخيارات الضغط على خيار لاحد.

إخفاء الرقم على سطح المكتب.

الانتقال على تليجرام على سطح المكتب ومن الإعدادات يتم أيقونة Setting.

يتم الانتقال إلى خيار الخصوصية والأمان Privacy and security.

ثم يتم الانتقال إلى رقم الهاتف أو Phone number.

ثم اختيار لا أحد او كلمة Nobody.

واستخدام اللغة الإنجليزية هو المتوفر في تليجرام على سطح المكتب.

طريقة إخفاء الصورة الشخصية من تليجرام

يحتاج البعض وخاصة الفتيات عند استخدام تطبيق تليجرام إلى إخفاء الصورة الشخصية للآخرين أو تحديد الرؤية للبعض فقط ولذلك وفر التطبيق هذه الخاصية التي تمكن من إخفاء الصورة من خلال الإعدادات ويمكن القيام بهذه الخطوات: