جوال iPhone 14 Pro Max مواصفاته وأهم إمكانياته وسعر ايفون 14 برو ماكس في السعودية

جوال iPhone 14 Pro Max، من المتوقع أن تأتي نسخة جوال ايفون 14 برو ماكس بالكثير من المميزات التي لم توجد في سلسة ايفون السابقة ، لذلك سوف نعرض لكم الكثير من المعلومات عن مواصفات وإمكانيات هذا الجوال تابعوا.

مواصفات جوال iPhone 14 Pro Max

شاشة وجسم Apple iPhone 14 Pro Max

يحتوي جهاز Apple iPhone 14 Pro Max على شاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.7 بوصة و 120 هرتز و HDR10 و Dolby Vision و 1000 شمعة في المتر المربع (النوع) و 1200 شمعة في المتر المربع (الذروة).

يحتوي جهاز Apple iPhone 14 Pro Max على شاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.7 بوصة و 120 هرتز و HDR10 و Dolby Vision و 1000 شمعة في المتر المربع (النوع) و 1200 شمعة في المتر المربع (الذروة). تبلغ دقتها 1284 × 2778 بكسل بنسبة 19.5: 9 وبكثافة 457 نقطة في البوصة. أبعاد جسم هاتف Apple iPhone 14 Pro Max 160.8 × 78.1 × 7.7 مم ووزنه 240 جم. ‍ يتمتع Apple iPhone 14 Pro Max بالحماية مثل زجاج الغوريلا الأمامي ، وزجاج الغوريلا الخلفي ، وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ. هذا الهاتف متوفر بألوان الجرافيت ، الذهبي ، الفضي ، سييرا الأزرق.

معالج Apple iPhone 14 Pro Max / ذاكرة الوصول العشوائي / ذاكرة الوصول العشوائييستخدم iPhone 13 Pro مجموعة شرائح سداسية النواة من Apple A16 Bionic (5 نانومتر) ومع ذلك يأتي كرسومات Apple GPU. يأتي هذا الهاتف في 4 أنواع مختلفة. الذاكرة 126/256/512 جيجا / 1 تيرابايت داخلي و 6 جيجا رام. يعمل هاتف Apple iPhone 14 Pro Max الذكي بنظام iOS 15.

مميزات كاميرا جوال iPhone 14 Pro Max

كاميرا ابل ايفون 14 برو ماكس:

يحتوي هاتف Apple 14 Pro الذكي على كاميرات رئيسية لالتقاط صور جميلة بدقة 48 ميجابكسل ، f / 1.5 ، (عريض) ، ثنائي البكسل PDAF ، استقرار تحويل المستشعر (IBIS) + 12 ميجابكسل ، f / 2.8 ، (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، OIS ، 3x زووم بصري + 12 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 120 درجة ، 13 مم (فائقة السرعة) ، ماسح ضوئي AF + TOF 3D LiDAR (عمق) الميزة هي فلاش LED مزدوج اللون ، HDR (صورة / بانوراما) ويمكنك تسجيل الفيديو بمعدل 4K-24/30/60 إطارًا في الثانية ، 1080p-30/60/120/240 إطارًا في الثانية ، 10 بت HDR ، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية) ، ProRes ، تسجيل صوت ستريو. يحتوي الهاتف على كاميرا 12 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 23 ملم (عريضة) لالتقاط صور سيلفي ، الميزة هي HDR ويمكنك تسجيل الفيديو بدقة 4K-24/30 / 60fps ، 1080p-30/60 / 120fps ، gyro-EIS.

يحتوي هاتف Apple 14 Pro الذكي على كاميرات رئيسية لالتقاط صور جميلة بدقة 48 ميجابكسل ، f / 1.5 ، (عريض) ، ثنائي البكسل PDAF ، استقرار تحويل المستشعر (IBIS) + 12 ميجابكسل ، f / 2.8 ، (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، OIS ، 3x زووم بصري + 12 ميجابكسل ، f / 1.8 ، 120 درجة ، 13 مم (فائقة السرعة) ، ماسح ضوئي AF + TOF 3D LiDAR (عمق) الميزة هي فلاش LED مزدوج اللون ، HDR (صورة / بانوراما) ويمكنك تسجيل الفيديو بمعدل 4K-24/30/60 إطارًا في الثانية ، 1080p-30/60/120/240 إطارًا في الثانية ، 10 بت HDR ، Dolby Vision HDR (حتى 60 إطارًا في الثانية) ، ProRes ، تسجيل صوت ستريو. يحتوي الهاتف على كاميرا 12 ميجابيكسل ، f / 2.2 ، 23 ملم (عريضة) لالتقاط صور سيلفي ، الميزة هي HDR ويمكنك تسجيل الفيديو بدقة 4K-24/30 / 60fps ، 1080p-30/60 / 120fps ، gyro-EIS. بطارية Apple iPhone 14 Pro Max: يعمل iPhone 14 Pro Max على تشغيل بطارية الهاتف Li-Po 4352 mAh غير القابلة للإزالة. شحن سريع 27 واط ، شحن لاسلكي MagSafe 15 واط ، شحن لاسلكي سريع مغناطيسي Qi 7.5 واط ، و USB Power Delivery 2.0.

سعر ايفون 14 برو ماكس في السعودية

من المتوقع بإن سوف يكون سعر الجوال 5.200 ريال سعودي للسعه التخزينية 265 جيجا ،أما سعه التخزين 512 جيجا سوف يكون بسعر 5.700 ريال .