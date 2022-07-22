أحدث شائعات iPhone 14 Pro 2022 حول مواصفاته والموعد المتوقع لنزول ايفون 14 برو الجديد

أحدث شائعات iPhone 14 Pro ، حيث تدور الكثير من الأخبار حول جوال ايفون 14 برو الجديد الذي سوف تقوم بإصدارة شركة apple خلال الفترة القادمة ، لذلك يبحث الكثير عن مواصفاته وإمكانياته ومتي سوف يكون موعد نزولة بالأسواق ، كل هذا وأكثر يمكنك معرفته خلال الفقارات القادمة تابعوا.

أحدث شائعات iPhone 14 Pro

حيث أشار المحلل في شركة Apple Ming-Chi Kuo إلى بعض مشكلات التوريد المتعلقة بلوحة iPhone 14 ومزود الذاكرة ، ولكن لا تقلق لأنه يعتقد أن ذلك لن يؤثر على تزويد iPhone 14 Pro.

قد يكون iPhone 14 Pro بمثابة خيبة أمل حقيقية (يفتح في علامة تبويب جديدة). إليكم السبب.

يجعل iPhone 14 Pro الجديد التصميم الذي لا يحتوي على درجة عالية في الواقع يبدو جيدًا.

يجعل iPhone 14 Pro الجديد التصميم الذي لا يحتوي على درجة عالية في الواقع يبدو جيدًا. يُظهر تسرب حالة مزعوم لمجموعة iPhone 14 التشكيلة بالكامل ؛ من المحتمل جدًا ألا يكون iPhone 14 Pro Max هو iPhone ذو الشاشة الكبيرة الوحيد هذا العام.

تشير شائعة جديدة إلى أن كلا من iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max يتماشيان مع ارتفاع سعر 100 دولار على أسعار iPhone 13 Pro.

تحديثات طراز هاتف iPhone 14 Pro 2022

تم تعيين iPhone 14 Pro من Apple ليكون الهاتف الذي يمكن أن يغير نطاق iPhone من خلال احتمالية تقديم تصميم مختلف بشكل ملحوظ عن iPhone 13 Pro. حتى الآن ، ألمحت الشائعات إلى كل شيء بدءًا من وفاة الشق إلى عودة Touch ID.

ربما يكون هذا قد فات موعده. على الرغم من جودة iPhone 13 Pro ، يمكن القول إنها ليست ترقية نهائية على سابقتها. وبشكل عام ، لم يتخذ iPhone قفزة كبيرة إلى الأمام منذ iPhone 11 Pro.

في مواجهة المنافسة الشديدة من أمثال Samsung Galaxy S22 Ultra و Google Pixel 7 ، يبدو أن Apple ستحتاج إلى إحضار لعبتها A إلى iPhone 14 Pro ؛ لدينا iPhone 14 Pro Max vs Samsung Galaxy S22 Ultra face-off لديه المزيد حول تلك المعركة.

الموعد المتوقع لنزول ايفون 14 برو الجديد

حيث اشاعه مجموعه من الأخبار أنه من المتوقع أن يكون موعد نزول ايفون 14 برو سوف يكون في شهر سبتمبر المقبل ، وأن الجوال سوف يأتي باحجام ومساحات مختلفة .