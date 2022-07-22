كيفية تشغيل لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز على الاندرويد ومميزات اللعبة للجوال

تشغيل لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز ، هذه المقالة لعشاق ألعاب العالم المفتوح وخاصة ألعاب الأكشن والمغامرات تحديداً عشاق لعبة جاتا، العديد من الأسئلة تدور حول ألعاب السلسلة وعن أنها أصبحت للاندرويد بل ومتاحة أيضاً على جوالات الـIOS ، سنتحدث اليوم عن لعبة جراند ثفت أوتو: ليبرتي سيتي ستوريز حيث أصبح بإمكان محبين اللعبة الآن تحميلها على الجوال دون تعب مع قصة جديدة ومدينة جديدة في اللعبة الأشهر والأمتع من سلسلة جراند ثفت أوتو ، وجمهور الألعاب هنا متعدد ما بين محبين حرب العصابات ومحبين الأكشن والمغامرات والقصة وألعاب ال3D والمنتمين لسلسلة الألعاب نفسها وسنطلعك في كل المقالة عن كل المعلومات التي تريدها عن تلك اللعبة

تشغيل لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز

الإصدار الأول من لعبة جراند ثفت أوتو كان سنة 2005. وتدور أحداث هذه النسخة في مدينة ليبرتى “Liebrty City” وهي مدينة افتراضية لكنها تشبه الواقع. لعبة جراند ثفت أوتو: ليبرتي سيتي ستوريز يعشقها الأطفال والكبار. كما يقضوا في لعبها ساعات طويلة دون ملل. وأما عن اللعبة فستجدوا داخل المدينة سيارات ودراجات عادية ونارية أيضاً. أيضاً اللعبة تمتلئ بالمركبات الحربية والدبابات وطائرات الهيلوكوبتر والطائرات المقاتلة. كما أن بها سفن عملاقة ولانشات بحرية. كذلك العديد من السيارات قديمة وحديثة وغريبة الشكل. وكذلك أسلحة متنوعة يستخدمها “Carl” لكي يدافع عن نفسه من الشرطة وعصابات المافيا. كذلك تتنوع الأسلحة ما بين : بنادق، مسدسات، قاذفات، قنابل يدوية، أسلحة بيضاء. كما يمكن أن تقاتل باليدين إذا نفذت ذخيرتك. فعند تشغيل لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز والتجول في العالم المفتوح الافتراضي وقتل العصابات الخطيرة والشرطة. فعند الانتهاء من المهام يتم منحك الأوسمة والمال. كما يمكنك في لعبة جراند ثفت أوتو: ليبرتي سيتي ستوريز أن تشترك مع عصابة أخرى بالمدينة لكي تساعدك في تحقيق أهدافك.

أشياء يجب توافرها في الهاتف لتشغيل لعبة جراند ثفت أوتو: ليبرتي سيتي ستوريز

لكي تحصل على أفضل أداء من لعبة جاتا ليبرتي سيتي ستوريز هناك بعض المتطلبات التي يجب توافرها في الجوال وهي:

نظراً للجرافيك والرسوميات عالية الجودة. فنظام التشغيل يجب أن يكون اندرويد 4.0 فيما فوق. ملحوظة يمكن إعادة ضبط إعدادات اللعبة من حيث الرسوم لكي تحصل على أفضل أداء لكي يتناسب مع إمكانية الهاتف.

رامات الهاتف يجب أن تبدأ من 512 ميجابايت أو أعلى. حيث أنها تعمل على الهواتف الضعيفة بشكل رائع.

معالج الهاتف 2 جيجا هرتز أو أعلى. اللعبة تتوافق مع أدوات التحكم في الألعاب اللاسلكية Moga وألعاب البلوتوث و USB.

كارت الرسوميات يجب أن يكون Adreno او مالى او power VR. نظرا للتحسينات القوية في الإضاءة والألوان والشخصيات داخل اللعبة.



كيفية تثبيت Grand Theft Auto للاندرويد

قد أتطلعتم من قبل في مقالات سابقة عن كيفية تنزيل جراند ثفت أوتو 5 و كيفية تحميل Grand Theft Auto sn و كيفية تثبيت جاتا فايس سيتي والآن سوف نطلعكم على طريقة تشغيل جراند ثفت أوتو: ليبرتي سيتي ستوريز ونذكركم أن هذه هي الطريقة الصحيحة لتنزيل اللعبة ولا تنخدعوا بالمواقع المزيفة التي تخبركم بطرق تحميل وهمية فمعنا هي الطريقة الصحيحة والآمنة 100% فتابعونا :