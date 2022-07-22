نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2022 احدث جودة HD جميع الأقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2022 حيث تعتبر من القناة المميزة والفردية من نوعها ومن المعروف أن الكثير منا يعشق الرياضة بصفة عامة سواء ممارستها أو مشاهداتها ومتابعة الأخبار الرياضية وذلك من خلال القنوات الرياضية حيث الأسبوع السابق قد تم عرض مباريات ليفربول و مانشستر يونايتد من كأس بانكوك وكأس الأمم الأسيوية أيضا علي قناة الرابعة العراقية الرياضية حيث أن هذه القناة من القنوات المميزة التي تقوم بعرض المباريات الأوربية المهمة.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2022

يزداد البحث علي محرك جوجل عن تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية ليتم تحميلها علي الرسيفر الخاص لمشاهدة افضل البطولات والمباريات العالمية حيث يتم تنزيل القناة من خلال الترددات التالية لتلك الأقمار الصناعية.

تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية علي القمر الصناعي النايل سات

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠

الجودة HD

التردد ١١٣٣٤ أو ١٠٧١٩

معامل التصويب للخطأ ٦/٥

تردد القناة الرابعة الرياضية العراقية عرب سات

معدل الترميز ٢٧٥٠٠

التردد ١١٧٤٧

الاستقطاب افقي.

معامل التصحيح للخطأ ٦/٥

الجودة HD

كيفية تنزيل قناة الرابعة العراقية لعام 2022

ليتم القيام بتنزيل القناة الرياضية الرابعة العراقية علي الرسيفر الخاص بكم يجب عليكم اتباع الخطوات التالية كما يلي:

أولا في بداية الأمر علينا القيام بفتح جهاز الرسيفر الخاص والذهاب إلي القائمة الرئيسية.

نقوم بعدها بالضغط علي كلمة إعدادات.

يجب اختيار التثبيت ثم القيام بالضغط علي التثبيت اليدوي.

ليتم اختيار القمر الصناعي وتحديده وكتابة التردد الخاص بالقناة وننتظر قليلا حتي يتم التحميل ثم تنزيل القناة علي الرسيفر مباشر حتي يتم التقليب ووجود رقم القناة ومشاهداتها.

برامج القناة الرابعة الرياضية بالعراق

يمكن القيام بتقديم العديد من الباقات المميزة من البرامج الرياضية والتحليلية التي قد يتم عرضها علي شاشة القناة الرياضية الرابعة العراقية بصورة مجانا وذلك من ضمن هذه البرامج قد يتم لكم تقديم برنامج نقطة الصفر، وبرنامج شبابنا، وصوت الملاعب، وأيضا برنامج بين الناس وبرامج اخري أيضا قد تكون مفيدة وهادفة للرياضة وإذاعة المباريات لعشاق الكرة المستديرة وذلك بجودة HD بصورة عالية وممتازة للاستمتاع.



وصلنا لختام شرح تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2022 احدث جودة HD جميع الأقمار الصناعية.

