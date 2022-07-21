خطأ شائع يتسبب في هدر مساحة تخزين هواتف آيفون.. والحل السريع

يحاول العديد من مستخدمي هواتف آيفون تجنب الخطأ الفادح التي أعلنت عنه صحيفة “ذا صن”، والذي قد يرتكبه الكثير من مستخدمي تلك الهواتف دون العلم مما يتسبب في هدر مساحة تخزين كبيرة على الهاتف، حيث نصحت الصحيفة جميع المستخدمين بضرورة عدم القيام بذلك الفعل خلال الفترة القادمة من أجل المحافظة على المساحة التخزينية للهاتف، حيث أكد المصدر أن العديد من المستخدمين يهدرون الكثير من مساحة التخزين دون أن يشعروا بذلك، مما يجعلهم يدفعون مقابل المزيد من المساحة التخزينية عبر السحابية الاحتياطية.

توفير مساحة تخزينية على هواتف آيفون

كما يتوجب على المستخدم من أجل توفير مساحة أن يقوم بحذف العديد من الصور الهامة ومقاطع الفيديو المتنوعة، وقد تكون من بينها مجموعة فيديوهات ثمينة لا يرغب في مسحها ولكن للحاجة وتوفير مساحة تخزينية يقوم بحذف مقاطع الفيديو، وهن يجب الإشارة إلى الخطأ هو التطبيقات المنسية والتي لا يستخدمها العميل، حيث يقوم المستخدم بتحميلها ثم القيام بعملية التثبيت ولكنه لا يستخدمها إلا نادراً، مما يعني استغلالها لسعة تخزينية كبيرة دون الاستفادة منها، وهنا يجب على الفور أن يقوم المستخدم بحذف جميع التطبيقات الغير مستخدمة.

وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية انه يوجد حل بسيط للغاية لتلك الأنواع من التطبيقات وذلك من خلال خاصية “Offload Unused Apps” والتي تظهر في إعدادات الهاتف، حيث تقوم بتلك التطبيقات بإزالة التطبيقات التي لا يستخدمها النظام على هواتف آيفون، ولكنها تعمل في نفس الوقت على الاحتفاظ بالمحتويات والمعطيات الشخصية الموجودة بداخلها.

وأوضحت الصحيفة البريطانية انه بعد إزالة التطبيقات يتم حفظ البيانات على مساحة التخزين السحابية، مما يعني للمستخدم القدرة على إعادة استخدامها مرة أخرى بكل سهولة، حيث أن الصحيفة اختبرت تلك الميزة واستطاعت تحرير نحو 38 جيجابايت من سعة التخزين على هواتف آيفون، وأشار المتخصصون أن تلك الميزة تضرب عصفورين بحجر واحد، حيث يستفيد المستخدم من مساحة التخزين التي كانت تستغلها تلك التطبيقات دون أي فائدة، كما أنه يحتفظ بالمعلومات والمعطيات الشخصية كما هى، مما يعطي ميزة كبيرة لمستخدمي تلك الهواتف.