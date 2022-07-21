نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sport لمتابعة أهم المسابقات المحلية والدولية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sport، هي واحدة من أهم القنوات الرياضية العاملة في مصر، وذلك لما تقوم به من نقل مباريات الدوري المصري بشكل حصري، بالإضافة إلى نقل مباريات منتخب مصر،، وأيضاً تقوم بنقل مباريات كأس مصر، وكأس الرابطة المصرية بنسختها الجديدة، وأيضاً تقوم بنقل المباريات الدولية الهامة، لكي يشاهدها ويتفاعل معها الجمهور المصري والعربي المحب والعاشق لكرة القدم من مختلف الأعمار.

ما هو تردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sport لمتابعة أهم المسابقات؟

تقوم قناة أون تايم سبورت ON Time Sport، بنقل كل مباريات الدوري العام المصري لكرة القدم، وأيضاً تقوم بنقل مباريات منتخب مصر المؤهلة للبطولات العالمية، وأيضاً تقوم بنقل العديد من المباريات الهامة الأخري.

كما أنها تقوم بنقل العديد من المسابقات الرياضية فى ألعاب أخرى غير كرة القدم، وذلك من خلال البرامج الرياضية التي يقدمها أشهر المذيعين ويمكن ضبط تردد قنوات أون تايم سبورت من خلال الجدول التالي:-

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ 11861 27500 أفقي 5/6 10853 27500 أفقي 5/6

ومع كل منافسة كبيرة خاصة بين قطبي الكرة المصرية وهما النادي الأهلي ونادي الزمالك، فيكون لقناة أون تايم سبورت دور كبير في نقل هذه المباريات سواء في بطولة الدوري العام أو في بطولة كأس مصر، حيث يتم نقل كل المباريات التي تقوم قنوات أون تايم سبورت بببثها على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين في مصر والوطن العربي، من خلال الاستوديو التحليلي الذي يقام قبل المباراة بنحو ساعة من أجل القيام بالتعليق على أحداث المباراة، وتحليل جوانب الضعف والقوة لدي كل فريق، ويكون هذا التحليل للمباراة من خلال كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية من أجل تحليل كافة أحداث المباراة، والفريق الذي يستحق الفوز بهذه المباراة.

وبالإضافة إلى منافسات بطولة الدوري المصري، تقوم بنقل منافسات بطولة كأس مصر وكأس السوبر، وهو يكون بين الفريق الفائز بالدوري والفريق الفائز بالكأس، وعادة ما يكون طريفي مباراة كأس السوير المصري النادي الأهلي أو نادي الزمالك، وأحياناً يكون هما الاثنين معاً لأنهما يشكلان القوة الأكبر من اللاعبين المتميزين في كرة القدم في مصر، وعليهم يرتكز تشكيل منتخب مصر، والذي يتم الدفع به في المسابقات الأفريقية والدولية.