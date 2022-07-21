طريقة تحميل Grand Theft Auto Vice City تحديث GTA6 للموبيل

Grand Theft Auto Vice City التي تم نشرها بواسطة شركة روكستار الامريكية في عام 2001 وهي أحد الالعاب ثلاثية الأبعاد من العاب الأكشن والمغامرات وتدور أحداثها الرئيسية خلال فترة الثمانينيات في القرن الماضي وبالتحديد في عام 1986 داخل مدينة فايس سيتي الافتراضية الاي تم بنائها علي مدينة ميامي الأمريكية ومنذ اليوم الأول الذي تم فيه الإعلان عن اللعبة أستاطعت تحقيق مبيعات هائلة ففي ابعام الاول أستطاعت بيع 17 مليون نسخة لأجهزة بلاي ستيشن لتحتل المركز الرابع في هذا العالم ولكن منذ إطلاقها حتي يومنا فهي تحتل المركز الثاني في قائمة أعلي المبيعات عبر التاريخ وتعتبر هي الجزر التالي للعبة grand theft auto san andreas ونوضح لكم الأن من خلال هذا المقال معلومات وقصة اللعبة وطريقة تحميل gta vice city للموبيلات.

معلومات لعبة جراند ثيفت اوتو فايس سيتي

كما ذكرنا جراند ثيفت أوتو فايس سيتي أحد أجزاء لعبة جاتا الشهيرة وهي الجزء السابع من السلسة وبطل هذا الجزء يدعي تومي فيرستي وهو واحد من القتلة الماجورين التابعين للمافيا بعد القبض علية في صفقة مخدرات فاشلة ليخرج من السجن بعدها ويسعي لتكوين الإمبراطورية الخاصة به وفي نفس الوقت الدخول في صراعات مع من تسبب في حبسة وهما شخصين يدعي الأول لانس والثاني سوني رئيسه السابق بعدما أكتشف محاولة نصب فخ له من أجل القضاء علية والاستيلاء علي أمواله ليتمكن في النهاية القضاء عليهم جميعا وإستعادة أمواله والسيطرة علي مدينة فايس سيتي بالكامل والتحكم فيها.

طريقة تحميل Grand Theft Auto Vice City