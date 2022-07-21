نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Grand Theft Auto Vice City تحديث GTA6 للموبيل في المقال التالي
Grand Theft Auto Vice City التي تم نشرها بواسطة شركة روكستار الامريكية في عام 2001 وهي أحد الالعاب ثلاثية الأبعاد من العاب الأكشن والمغامرات وتدور أحداثها الرئيسية خلال فترة الثمانينيات في القرن الماضي وبالتحديد في عام 1986 داخل مدينة فايس سيتي الافتراضية الاي تم بنائها علي مدينة ميامي الأمريكية ومنذ اليوم الأول الذي تم فيه الإعلان عن اللعبة أستاطعت تحقيق مبيعات هائلة ففي ابعام الاول أستطاعت بيع 17 مليون نسخة لأجهزة بلاي ستيشن لتحتل المركز الرابع في هذا العالم ولكن منذ إطلاقها حتي يومنا فهي تحتل المركز الثاني في قائمة أعلي المبيعات عبر التاريخ وتعتبر هي الجزر التالي للعبة grand theft auto san andreas ونوضح لكم الأن من خلال هذا المقال معلومات وقصة اللعبة وطريقة تحميل gta vice city للموبيلات.
معلومات لعبة جراند ثيفت اوتو فايس سيتي
كما ذكرنا جراند ثيفت أوتو فايس سيتي أحد أجزاء لعبة جاتا الشهيرة وهي الجزء السابع من السلسة وبطل هذا الجزء يدعي تومي فيرستي وهو واحد من القتلة الماجورين التابعين للمافيا بعد القبض علية في صفقة مخدرات فاشلة ليخرج من السجن بعدها ويسعي لتكوين الإمبراطورية الخاصة به وفي نفس الوقت الدخول في صراعات مع من تسبب في حبسة وهما شخصين يدعي الأول لانس والثاني سوني رئيسه السابق بعدما أكتشف محاولة نصب فخ له من أجل القضاء علية والاستيلاء علي أمواله ليتمكن في النهاية القضاء عليهم جميعا وإستعادة أمواله والسيطرة علي مدينة فايس سيتي بالكامل والتحكم فيها.
طريقة تحميل Grand Theft Auto Vice City
- أولا توصيل الهاتف عبر شبكة الانترنت بواسطة شبكة واي فاي أو بيانات الهاتف.
- ثم كتابة gta vice city داخل صندوق البحث أعلي المتجر.
- بعد ذلك يطلب منك دفع مقابل تحميل اللعبة 7$ حيث ان اللعبة ليست من الالعاب المجانية ويمكنك الدفع بالبطاقة البنكية أو كوبونات جوجل.
- بعد إكتمال عملية الدفع تضغط علي أيقونة تثبيت ليبداء تحميل اللعبة.
- بعد ذلك تقوم بفتح اللعبة وتبداء بعمل بعض التحديثات وتقوم بربطها بحساب الفيس بوك أو الجيميل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحميل Grand Theft Auto Vice City تحديث GTA6 للموبيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.