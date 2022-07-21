نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن جواهر فري فاير 2022 عن طريق ID بسهولة 2022 (شغالة 100%) Free Fire Diamonds ID في المقال التالي
طريقة شحن جواهر فري فاير، يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة شحن جواهر فري فاير لذا سوف نذكرها في ذلك المقال، حيث يتواجد الكثير من المستخدمين يقومون بالبحث بالشكل المستمر عن كل الطرق المختلفة لشحن الجواهر، حيث أنهم يريدون في أن تكون الطريقة التي تخص الشحن سهلة وسريعة وآمنة، وهذا بسبب أنهم يريدون في الحصول على العديد من الألماس التي يحتاج لها اللاعب في هذه اللعبة وكذلك فهي تساعد اللاعب في أن يحصل على شراء الكثير من العناصر الأساسية داخل اللعبة.
خطوات شحن جواهر فري فاير
يمكن أن يقوم الشخص بشحن جواهر فري فاير بالأساليب المضمونة والمجانية والبسيطة، وذلك لكي يتم الحصول على تلك الطريقة من الواجب أن يقوم اللاعب بمتابعة الخطوات التالية لتتمكن من شحن جواهر لعبة فري فاير وهي كالتالي:
- في بداية الأمر يقوم اللاعب باستخدام متجر جوجل بلاي على هاتف المستخدم.
- ثم يقوم بتحويل الحساب الذي يخص المستخدم إلى الحساب الأمريكي من أجل استخدام النقاط والقيام بتجميعها.
- يجب أن يستخدم الشخص ذلك البرنامج الذي يعطيه العديد من النقاط بعد كل عملية تحميل إلى حساب النقاط، وعندما يتم الانتهاء من مرحلة دخول المعلومات الظاهرة أمام الشخص عند التحميل يجب النقر على كلمة إلغاء.
- في السطور السابقة نكون قد ذكرنا عملية شحن جواهر فري فاير، بل من الواجب أن يتواجد مع الفرد الرصيد الكافي في متجر جوجل بلاي، حتى يتمكن اللاعب من إجراء تلك العملية.
الطريقة التي تخص شحن جواهر فري فاير من خلال ID
لكي ينال الشخص جواهر لعبة فري فاير، من الواجب أن يقوم اللاعب بمتابعة الخطوات التالية وهي:
- يجب أن يقوم الشخص بتسجيل الدخول في بداية الأمر على موقع اللعبة وهو “Shop Game”.
- ثم يتم تحديد الاسم والكود الذي يخص اللاعب.
- يقوم المستخدم بالبحث عن لعبة فري فاير، ثم يختار الأسلوب الذي يخص الدفع.
- يقوم الشخص بإدخال رقم الآي دي.
- يُحدد الشخص معدل الجواهر التي يريد الحصول عليها، ثم سوف يتم وصول الرسالة بالشكل المباشر للتأكد من مرحلة الشحن، وبعد ذلك يرجع إلى اللعبة من أجل التأكد بشكل فعلي من عملية الشحن لجميع الجواهر الخاصة بحسابه.
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