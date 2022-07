صوت تطبيق توتير الجديد يثير الجدل بين مستخدميه

عمر شويل - جدة صوت تطبيق توتير الجديد، في تطور جديد قامت به شركة توتير بإجراء بعض التغييرات علي تطبيق التواصل الاجتماعي الخاص بها، فقد اختلفت بعض ردود الأفعال على التحديث الذي تم جديداً من جانب شركة تويتر لجميع مستخدمي التطبيق؛ الذي يقوم بإظهار صوت زقزقة عصفور عند إجراء تحديث للصفحات من الجهاز الخاص بالجوال الشخصي، ولم يكن هذا التحديث متواجد من قبل، مما أدي إلى تداوله بين جميع مستخدميه من أجل معرفة مدي هذا التحديث وتأثيره علي الاستخدامات الخاصة بالتطبيق، وتسعي الشركة إلى تحديث بعض الميزات الأخري للتطبيق خلال المرحلة المقبلة، وسوف نوضح لكم تفاصيل التحديث الجديد بتطبيق صوت توتير الجديد.

قد كشف موقع (ذا فيرج)، إلى أن الصوت الجديد الظاهر عند استخدام التطبيق، يعد متوفر في تطبيق تويتر على جميع الجوالات الخاصة بهواتف آيفون فقط، فيما يسمع المستخدمون من الهواتف الأندرويد صوتًا آخر لا يتطابق مع صوت زقزقة الطيور، وقد لفتت الشركة الانتباه إلى أن التحديث الذي تم مؤخراً لم يتم تطبيقه بجميع دول العالم بل في دول محددة تم اختيارها من جانب الشركة.

وضح عدد كبير من المغردون في المملكة العربية السعودية جدلًا كبيرًا بعد اختلاف الآراء الخاصة بهم بشأن تحديث الصوت خلال استخدام تطبيق تويتر؛ حيث يري البعض منهم بأن الصوت يتشابه مع زقزقة العصافير وهو أحد التحديثات الطريفة التي تمت من الشركة التي تضع هذا الصوت كناية عن شعار العصفور الخاص بالتطبيق؛ فيما أعرب البعض الآخر بمدي استيائهم عن سماع الصوت في كل مرة يتم فيها تحديث صفة التطبيق، وقد أشار البعض في المملكة بأنه يشبه صوت الأشباح.

