نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة في المملكة بأسعار تبدأ من 15 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة في المملكة بأسعار تبدأ من 15,000 سيارات تويوتا الأكثر شعبية حول الوطن العربي والعالم كله يحب كثيرا من الأشخاص الحصول على هذه السيارة ولكن بمواصفات محددة وازداد البحث في الفترة الأخيرة في المملكة السعودية حول أسعار سيارات تويوتا المستعملة بأسعار تتناسب مع جميع الفئات خاصة لأصحاب الدخل المحدود، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أسعار سيارات تويوتا مستعملة تبدأ من 15000 ريال.

تويوتا كامري 2.5 L SE 204 HP 2018 مستعملة

تويوتا كامري 2.5 L SE 204 HP 2018 تتواجد هذه السيارة في مدينة الدمام ويوجد فيها ناقل الحركة أوتوماتيك وتم إنتاجها في عام 2018 عدد الكيلو متر يصل إلى 10 كيلو متر وتتميز باللون الأسود ويتم استخدام البنزين لهذه السيارة ويوجد فيها دفع أمامي وتتميز كما يوجد فيها العديد من المميزات مثل نظام تثبيت السرعة ومصابيح الضباب ومقاعد جلدية مع وجود حساسات والتحكم في ظروف الجو ونوافذ كهربائية مع وجود فتحة سقف ونوافذ كهربائية راديو وكاميرا خلفية ويمكن الدخول بدون مفتاح ومصابيح للضباب مع وجود نظام الحماية وهذه السيارة تتواجد في الأسواق بسعر 15,000 ريال.

تويوتا كامري 2019 مستعملة

تتميز هذه السيارة بوجود ناقل حركة أوتوماتيك وذات لون أسود ويتم استخدام الوقود لهذه السيارة بنزين وعدد الكيلومترات 10 وتوجد في مدينة الدمام حاصلة على مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي ويوجد فيها أربعة سلندر ونظام الحماية وجنوط ألمنيوم مع نظام تثبيت السرعة وحساسات مع إمكانية الدخول بدون مفتاح وكمان خلفية ودعم إم بي 3 وفتحة سقف وكما خلفية ونوافذ كهربائية سعر هذه السيارة يصل إلى 35,000 ريال.

تويوتا كامري 2019 مستعملة

يعشق كثير من الأشخاص سيارات تويوتا كامري موديل 2019 التي توجد في الدمام مع وجود ناقل حركة أوتوماتيكي وتتميز باللون الأبيض بالإضافة إلى استخدام البنزين لهذه السيارة وسعة المحرك 2487 وعدد الكيلومترات 10 ويوجد فيها تكييف ومشغل أسطوانات ونوافذ كهربائية مع النظام تثبيت السرعة وحساسات والدخول بدون استخدام المفتاح والنظام الحماية سعر هذه السيارة في الأسواق 35,000 ريال.

تويوتا يارس 2016 مستعملة

عدد الكيلو مترات الخاص بهذه السيارة 26 ألف كيلو متر مع وجود ناقل حركة أوتوماتيكي وتتواجد في الرياض هذه السيارة يوجد فيها نظام الفرامل المانعة للانغلاق وإنذار لمنع السرقة والتحكم في ثبات المركبة توزيع قوة الفرامل بشكل إلكتروني كما تتميز بوجود مقاعد خلفية قابلة للطي ومقود كهربائي ومصابيح لقراءة الخرائط ويوجد فيها نوافذ كهربائية أمامية وخلفية ومصابيح للضباب وسعرها 38 ألف ريال.