نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار هيونداي المستعملة في المملكة السعودية بأسعار تبدأ من 16 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار هيونداي المستعملة في المملكة السعودية بأسعار تبدأ من 16 ألف ريال سعودي تعتبر سيارات هيونداي من أكثر السيارات المشهورة عالمياً وخاصة في المملكة السعودية وهي من الشركات الكورية ويوجد لها العديد من الموديلات المتنوعة التي يعشقها محبي السيارات وتدخل في منافسات كبيرة مع السيارات الأخرى داخل الأسواق، وبالتالي يهتم كثير من الأشخاص بمعرفة أسعار السيارات المستعملة بعد أن ارتفاعها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وسوف نوضح لكم أسعار سيارات هيونداي بأسعار تبدأ من 16000 ريال سعودي لكي تتمكن جميع الفئات من اختيار ما يناسبها.

سيارة هيونداي النترا 2015 مستعملة

هذه السيارة تم إنتاجها في عام 2015 وتتواجد في مدينة الدمام وعدد الكيلومتر الخاص بها 72,000 كلم ويوجد فيها ناقل حركة أوتوماتيكي وهذه السيارة تتواجد في الأسواق بسعر يبدأ من 16 ألف ريال سعودي.

هيونداي اكسنت 2017 مستعملة

سيارة هيونداي اكسنت تتواجد في مدينة الرياض وتم إنتاجها في عام 2017 وعدد الكيلومترات يصل إلى 138,000 كلم ويوجد فيها مقود كهربائي وقفل مركزي بجانب مسند زراع المقعد الأمامي كما تتميز بوجود مرايا الباب إلكترونية بالإضافة إلى مصابيح الضباب أمامية فقط ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية وهذه السيارة يصل سعرها إلى 18,000 ريال.

هيونداي اكسنت 2015 مستعملة

هيونداي اكسنت تتواجد هذه السيارة في مدينة الرياض وعدد الكيلومترات يصل إلى 300,000 كلم وتتميز بوجود طفاية حريق أما بالنسبة للمميزات الداخلية يوجد فيها مقود كهربائي وقفل مركزي ومسند ذراع المقعد الأمامي مع وجود مقابض الأبواب بنفس لون السيارة ويوجد فيها مصابيح الضباب ونوافذ كهربائية وسعر هذه السيارة داخل الأسواق يصل إلى 19,000 ريال سعودي.

هيونداي سوناتا 2018 مستعملة

تتميز هذه السيارة بالعديد من المواصفات حيث تم إنتاجها في عام 2018 وتتميز باللون الأبيض وعدد الكيلومترات يصل إلى 129,000 كيلو متر وتوجد في مدينة الرياض وهذه السيارة بحالة جيدة ويتم استخدام بنزين الممشى ويوجد فيها مقاعد جلد مقود كهربائي وضبط المقعد أتوماتيك وسقف زجاجي وجهاز كمبيوتر لكي تتمكن من قياس الأميال وتعديل إمالة المقود ومجازيف لتغيير السرعة مع وجود مصابيح أمامية أوتوماتيكية ومصابيح للضباب سعر هذه السيارة داخل الأسواق 20,000 ريال.