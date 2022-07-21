كم سعر رنج روفر 2022 في السعودية تعرف على مواصفات وتصميم السيارة

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عمر شويل - جدة إن سيارة رنج روفر قد حظيت بشهرة كبيرة من وقت طرحها بالأسواق، إذ أنها تتمتع بمواصفات وتصميمات فريدة من نوعها، ولقد حصدت هذه السيارة إعجابات كثيرة واهتمامات من قبل الأشخاص الذين يرغبون في امتلاكها، ومن خلال هذا المقال سنوضح إليكم كم سعر رنج روفر 2022 في السعودية.

كم سعر رنج روفر 2022 في السعودية

إن سيارة رنج روفر 2022 تتوافر بالشكل الرسمي داخل المملكة السعودية، وبإمكان محبي تلك السيارة أن يحصلوا على النسخة التي تناسبهم، وبالطبع هناك اختلافات في الأسعار في المجمل سعرها يتراوح ما بين 200,000 إلى 800,000، وإليكم سـعرها في السعودية وهو كالآتي:

أولاً رنج روفر ايفوك السعر يتراوح ما بين 235,000 إلى 255,000 ريال.

رنج روفر في 6 السعر يبدأ من 415 ألف حتى 480,000، بالنسبة للسيارة رنج روفر فوج السعر يبدأ من 474 ألف حتى 490,000 ريال.

رنج روفر ديسكفري سبورت تبدأ من 200,000 حتى 250,000 ريال.

رنج روفر ديسكفري لاكشري تبدأ من 339 ألف حتى 341000 ريال.

رنج روفر فئة ديسكفري أس تبدأ من 250,000 ريال حتى 252000 ريال.

رنج روفر ديسكفري تبدأ من 287,000 حتى 289,000 ريال.

مواصفات سيارات رنج روفر

إن سيارة رنج روفر واسعة ولها مواصفات جعلتها مركبة يعشقها الجميع، ويقبل على شرائها الكثيرين من كافة مناطق العالم، فالشركة تصمم السيارة بأحدث التقنيات، وتكون مميزة كثيرة بالتصميم الداخلي والخارجي، وإليكم بعضاً من مواصفات رنج روفر 2022 وهي كالآتي:

بها كاميرا أمامية وكاميرا خلفية.

يتواجد بها إطار معدني بجوانب السيارة حتى تتلقى الصدمات.

بها مجسات إلكترونية حساسيتها عالية.

تحتوي على قفل أمني مصنع حتى يمنع السرقة.

محرك سيارات رنج روفر

إن محرك سيارات رنج روفر به مواصفات متعددى لابد من التعرف عليها وهي كالآتي:

أولاً رنج روفر فور سلندر تيربو لها قوة 250 حصان.

رنج روفر 300 حصان.

سيارات رنج روفر 200 حصان.

المواصفات الداخلية بسيارة رنج روفر

سيارة رنج روفر بها كثير من المواصفات الداخلية التي ميزتها عن غيرها، وإليكم هذه المواصفات وهي كالآتي: