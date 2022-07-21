نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Oppo A57 5G أحدث إصدارات هواتف شركة أوبو | أهم مواصفات الهاتف في المقال التالي

Oppo A57 5G هاتف جديد آخر ينضم إلي مجموعة هواتف شركة أوبو المميزة من الأجهزة المحمولة. حيث أعلنت شركة أوبو مؤخراً عن إطلاق أحدث إصدارات هواتفها ضمن عائلة الـA من هواتفها والتي تقدم فيها مجموعة من الهواتف بمواصفات ممتازة مقابل سعر منافس. فقدمت الشركة هاتف Oppo A57 5G الجديد ، والذي يعد اصدار أحدث للهاتف السابق Oppo A56. يأتي الهاتف بمواصفات منافسه كالشاشة التي تتوفر بمعدل تحديث 90 هيرتز ، إلا أنها تأتي بجودة HD+ فقط وليست FHD. كما يأتي أيضاً بمعالج مميز من شركة ميديا تيك وهو Dimensity 810 والذي يقدم أداء جيد علي أغلب الهواتف الأخري المتوفرة في الأسواق. كذلك الهاتف يقدم أداء جيد لفترات طويلة وذلك بفضل البطارية 5000 مللي أمبير ، لكنه يأتي بسرعة شحن 10 وات فقط. كذلك من مميزات الهاتف أيضاً أنه يتوفر بسماعات خارجية من نوع ستيريو وليست أحادية كغالب هواتف تلك الفئة السعرية من الهواتف. وفيما يأتي نستعرض مواصفات وسعر موبايل Oppo A57 5G الجديد من شركة أوبو. مواصفات هاتف Oppo A57 5G : ‌وزن الهاتف يأتي مقدراً بحوالي 186 جراماً.‌

كما يأتي الهاتف بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate في الظهر ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌

في الظهر ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي أيضاً حول جسم الهاتف.‌ يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

كما يأتي أيضاً بإمكانية زيادة سعة التخزين المتاحة ، وذلك لتوفر المدخل الإضافي الخاص بتركيب كارت الميموري.‌

وكالعادة لم تعلن الشركة عن أية مقاومة IP للهاتف ضد الغبار أو رذاذ الماء.‌

يحتوي الهاتف علي شاشة بحجم 6.56 إنش من نوع IPS LCD ، تتوفر بجودة HD+ مع دقة 720×1612 بكسل.

، تتوفر بجودة مع دقة بكسل. أيضاً تتوفر مع كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 269 بكسل لكل إنش.‌

تحتل الشاشة نسبة 89.8% من جسم الهاتف ، لتوفير مساحة عرض أكبر للشاشة.‌

من جسم الهاتف ، لتوفير مساحة عرض أكبر للشاشة.‌ كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 600 شمعة ، لتوفير درجة إضاءة عالية للشاشة في وجود أشعة الشمس.

شمعة ، لتوفير درجة إضاءة عالية للشاشة في وجود أشعة الشمس. تتوفر شاشة الهاتف أيضاً مع معدل تحديث عالي يصل إلي 90 هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌ وأخيراً تأتي الشاشة مع أبعاد عرض 20:9 المعروفة والمعتادة علي أغلب الهواتف ، والتي توفر تجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب. الأداء : ‌يتوفر الهاتف مع واجهة المستخدم الخاصة والمميزة من أوبو ColorOS 12.1 ، والتي تأتي مبنية علي نظام تشغيل Android 12 الخاص بشركة جوجل.‌

، والتي تأتي مبنية علي نظام تشغيل الخاص بشركة جوجل.‌ كما يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو MediaTek Dimensity 810 ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانو متر.‌

وهو ، والذي يتوفر بتكنولوجيا تصنيع بدقة 6 نانو متر.‌ يعمل المعالج بنواتين من نوع Cortex-A76 ، والتي تتوفر بتردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز.‌

، والتي تتوفر بتردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود ستة أنوية آخري متبقية تتوفر من نوع Cortex-A55 ، وتعمل تلك بتردد يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.

، وتعمل تلك بتردد يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز. يتوفر معالج الهاتف في عدد من هواتف الشركات الأخري مثل : Infinix note 12 pro ،Oppo A77 ، Poco M4 pro ، وغيرها من هواتف العديد من الشركات.‌

كذلك الهاتف يأتي مع وحدة معالجة رسوميات GPU من شركة ARM مع معالج من نوع Mali-G57 MC2 .‌

من شركة مع معالج من نوع .‌ يتوفر الهاتف في ثلاثة إصدارات من مساحة التخزين المتاحة وهم كالتالي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام أيضاً.‌

كما تتوفر رامات الهاتف من نوع LPDDR4x مع ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 ، لتوفير السرعة في قراءة وعرض البيانات. كاميرا هاتف Oppo A57 5G : ‌يأتي الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل.‌

، تتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة مع دقة 1080 بكسل.‌ كما يأتي ظهر الهاتف مزوداً بإعداد ثنائي للكاميرات الخلفية : الأساسية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تأتي أيضاً بدعم خاصية الـAF.‌

، تأتي أيضاً بدعم خاصية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي للعزل وتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

تأتي كاميرات الهاتف بدعم خاصية HDR مع تصوير Panorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش من نوع ليد بجانب الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش من نوع ليد بجانب الكاميرات.‌ كما يمكن للهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، وذلك عن طريق الكاميرات الخلفية والأمامية للهاتف. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي هاتف Oppo A57 5G مع سماعات خارجية ثنائية من نوع Stereo Speakers ، توفر تجربة صوتية مميزة.‌

مع سماعات خارجية ثنائية من نوع ، توفر تجربة صوتية مميزة.‌ كما يأتي أيضاً مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ لكن الهاتف لا يأتي بدعم خاصية الـNFC الخاصة بنقل الملفات عن قرب.‌

الخاصة بنقل الملفات عن قرب.‌ ولا يأتي أيضاً بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الاصبع الموجودة في الهاتف تأتي في الجانب مدمجة مع زر الباور ، مع إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية الـFace Unlock .‌

.‌ كذلك يتوفر الهاتف بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، والجيروسكوب أيضاً.‌

الهاتف أيضاً يأتي مع بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر.

مللي أمبير من نوع ليثيوم بوليمر. يأتي الهاتف أيضاً مع دعم خاصية الشحن المعتادة بقدرة 10 وات فقط.‌

وات فقط.‌ كما يأتي مدخل الشحن من النوع السريع Type C 2.0 ، بالإضافة إلي دعم خاصية الـOTG لنقل الملفات عن طريق الفلاشة.‌

لنقل الملفات عن طريق الفلاشة.‌ أخيراً : الهاتف متوفر في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الأزرق ، البنفسجي. سعر هاتف Oppo A57 5G : ‌يبدأ سعر الهاتف بـ230 دولار لأقل نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو ما يساوي 4300 جنية مصري. عمر شويل - جدة Oppo A57 5G أحدث إصدارات هواتف شركة أوبو | أهم مواصفات الهاتف - ثقفني

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