نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل.. تردد قناة الزمالك HD الجديد .. أقوى تردد لقناة Zamalek TV على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الزمالك الرسمية الجديدة على النايل سات 2022، تحظى قناة الزمالك بشعبية كبيرة في الشارع المصري والعربي على وجه الخصوص، ويتمتع الفريق الأبيض بالشعبية الواسعة التي اكتسبها بفضل تاريخه الطويل الذي تحقق منذ عقود بفضل نجمها البارز، يبحث الكثيرون عن احدث وأقوى تردد لقناة الزمالك hd 2022 وهذا ما قمنا بالبحث عنه جيداً، تابع جيداً السطور التالية التي سنستعرض فيها سوياً أقوى تردد لقناة Zamalek TV بدقة اتش دي، جودة صوت وصورة عند مشاهدة مباريتاك المفضلة لنادي الزمالك وغيرها من ماتشات كرة القدم على قناة الزمالك الرسمية.

تردد قناة الزمالك المفتوحة 2022

في الآونة الأخيرة، ثار جدل بين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور والإعلاميين، وذلك تزامنًا مع اعتماد برنامج رسمي في قناة الحدث اليوم يتحدث عن الزمالك وأهم مستجداته، لكن لقت غضبًا كبيرًا من قبل كافة الإعلاميين والمشجعين نظرًا لأن القلعة البيضاء تمثل جمهورًا كبيرًا مما أضطر رئيس النادي إلى إنشاء قناة خاصة بالحديث فقط عن الزمالك وكل ما يدور بداخلة.

تردد قناة الزمالك HD 2022 الجديد

جدير بالذكر أن تردد قناة الزمالك الرسمية يمكن أن يتغير من حين لآخر على النايل سات قد يكون هذا ترددًا آخر قريبًا منه، لكن ما سبق صالح حاليًا، فضلاً عن أن التردد يتم تحديدها وفقًا للبث المذاع والتي تختلف من فترة إلى أخرى وفقًا للتطورات التي تطرأ على الساحة التلفزيونية، هذا وأن القناة تضم باقة من أفضل الإعلاميين الرياضيين وغيرهم وكذلك طاقم تلفزيوني جدير بالذكر.

قناة الزمالك الرسمية 2022

وبدأت قناة الزمالك البث التجريبي في 31 ديسمبر 2019، وبدأت بالفعل في 22 يناير 2020، حيث أن قناة الزمالك الرياضية كانت أول قناة فضائية مخصصة لنادي الزمالك وحققت نجاحا كبيرا في فترة وجيزة حيث تم عرض كافة المباريات على الشاشة بعد لحظات من إطلاق البث مباشر لتفاجئ كافة الجمهور وخاصة مشجعي نادي الزمالك، وتوظف القناة فريقا من المحللين الرياضيين وخاصة خبراء الإعلام مثل جمال عبد الحميد وعبد الحليم علي والشخصيات الإعلامية خالد الغندور وأحمد جمال والكابتن أحمد عبد الحليم والكابتن طارق يحيى، حيث تقديم برنامج رياضي ممتاز بالتعاقد مع مجموعة من نجوم كرة القدم المشهورين.

تردد قناة الزمالك HD 2022

تردد قناة الزمالك الجديدة Zamalek TV على النايل سات 2022، والتي جاء بتقنية عالية تتمثل في ” HD”، وهو على النمط الآتي:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

معدل الترميز: (V) 27500

الترد الثاني لقناة الزمالك 2022 SD

هناك تردد أخر لقناة الزمالك قد تم اعتماده هو الأخر على البث المباشر، وذلك بتقنية ” SD” يتمثل في التالي:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12437.

الجودة: SD.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: (V) 27500

ضبط تردد قناة الزمالك الجديدة Zamalek TV على النايل سات 2022

يمكن لجميع أجهزة استقبال القناة باتباع الخطوات التالية لإضافة تردد جديد لقناة الزمالك للموقع المطلوب وإضافة جميع البيانات الأخرى الموضحة كالاتي:-

اضغط على القائمة وأدخل الإعدادات الخاصة بك.

حدد من قائمة التثبيت، ثم حدد التثبيت اليدوي.

ثم قم باختيار القمر الصناعي النايل سات.

تسجيل تردد قناة الزمالك الجديد والاستقطاب ومعدل الترميز.

ثم انقر فوق “موافق” لبدء البحث.

سيتم عرض رسالة تأكيد عند اكتمال البحث. حدد حفظ.

ستظهر القناة بعد ذلك في قائمة القنوات الرئيسية.

تردد قناة الزمالك HD2022

يقدم تلفزيون الزمالك مجموعة من البرامج الرياضية المخصصة لتحليل مباريات الزمالك ومناقشة أخبار النادي ونشر رأي الجماهير ومن أهم برامجها “الاستوديو التحليلي: برنامج تحليل المباريات، يضم خالد الغندور وطارق يحيى، فن وهندسة وهو برنامج تحليلي يقدمه أحمد عفيفي، ورسالتك وصلت تقدمه الإعلامية مها صبري”، إضافة إلى بعض البرامج الأخرى التي تم أعتمادها مؤخرًا لتقديم كل ما يهم الساحة الرياضية بشكل عام ونادي الزمالك بشكل خاص.