نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحداث الخميس بيس 2022 موبايل 21 يوليو تحديث جديد لإصلاح الأخطاء وهدايا إي فوتبول 2022 موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحداث الخميس بيس 2022 موبايل ، نحن على أبواب التحديث الجديد من إي فوتبول بيس 2022 موبايل. حيث تحديث هذا الخميس 21 يوليو 2022 سيكون مختلفا تماما عن التحديثات السابقة. وذلك سيتم فيه الكثير من الأحداث الحصرية لكونامي. وسيتضمن هذا التحديث بكجات بيس 2022 موبايل الجديدة والكثير من الإصلاحات التي ظهرت مشاكلها مع بداية اللعبة في الثاني من يونيو 2022. واليوم سوف نستعرض لكم تسريبات الخميس إي فوتبول 2022 موبايل. وكذللك الهدايا المقدمة من كونامي وذلك من خلال موقعكم المتميز (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

أحداث الخميس بيس 2022 موبايل

أعلنت كونامي عبر صفحتها الرسمية على تويتر بأن هناك تحديث إي فوتبول 2022 موبايل يوم الخميس 21 يوليو الجاري وهو الموعد الأسبوعي للتحديثات. بأن سوف يتم الكثير من الإصلاحات خاصا إصلاح مشكلة الدفاع التلقائي. حيث بعد نزول اللعبة ظهرت مشكلة الدفاع وهي تغيير اللاعب تلقائيا في حالة الدفاع. ومن عدم وجودها حاليا المستخدم خسر الكثير من المنافسات. حتى في ظل تغيير اللاعب يدويا في حالة الدفاع يقوم نظام اللعبة بتغيير الإشارة على لاعب بعيد جدا عن المهاجم. مما يدخل المهاجم إلى منطقة الجزاء ويسدد الكرة بكل سهولة في المرمى.

وصرحت كونامي أن أحداث إي فوتبول 2022 موبايل المقبلة سيكون بها إصلاح لهذه المشكلة كما سيتم إضافة زر جديد أسمه defending مخصص للدفاع التلقائي في حالة فقد الكرة من المستخدم. ونأمل أن بالفعل يتم تصليح هذه المشكلة ويتم رجوع كونامي مرة أخرى إلى مكانتها بين ألعاب كرة القدم على الهاتف.

تسريبات الخميس إي فوتبول 2022 موبايل

من ضمن أحداث الخميس بيس 2022 موبايل هي إضافة الـ friend match. والذي تم فقد هذه الميزة في لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل منذ نزولها. حيث في الماضي تحديدا في إصدار 2021 كان يمكن لعب 2 من الأصدقاء مباراة عن طريق فتح خاصية البلوتوث في كل هاتف. وأوضحت كونامي بأن أحداث إي فوتبول 2022 موبايل المقبلة سيتم نزول اللعب مع الأصدقاء ولكن بمسمى friend room وسيتم شخص واحد بعمل غرفة للعبة مع صديقة كما يمكن إرسال رقم الغرفة إلي أصدقائه ويتم مشاهدة المباراة من قبل أصدقائهم. وتعتبر هذه ميزة جديدة تستحق الانتظار لأن يتم مشاركة الكثير من الأصدقاء في وقت واحد داخل اللعبة.

هدايا إي فوتبول 2022 موبايل الخميس 21 يوليو

صرحت أيضا كونامي بأن هناك هديا قيمة في أحداث الخميس بيس 2022 موبايل المقبل ومتوقع الكثير من الهدايا التالية.

فتحة مجانية من بكجات الخميس بيس 2022 موبايل .

. كوينزات مجانية عند تسجيل الدخول.

عملة gp عند تسجيل الدخول مع نقاط تحديث efootball 2022 mobile .

. بطاقات تدريب اللاعبين ولكن ليس معروف ماهي عددها.

والآن عزيزي مستخدم لعبة بيس 2022 موبايل لقد تعرفنا سويا اليوم على أهم أحداث الخميس بيس 2022 موبايل وكذلك هدايا إي فوتبول 2022 موبايل الأسبوعية. نتمنى لك منافسات ممتعة كما نتمنى لك دوام الصحة والعافية.