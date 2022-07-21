تعرف على أفضل طريقة تحميل لعبة ماين كرافت الإصدار الجديد Minecraft

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت هذا ما يبحث عنه الكثير من لاعبي الألعاب الإلكترونية؛ حيث أنها من أكثر الألعاب التي أثبتت وجودها منذ الانطلاق الأول لها في عالم الألعاب الإلكترونية، وتتميز هذه اللعبة عن غيرها بسهولة اللعب فهي من الألعاب الشقية التي حازت على شهرة كبيرة بين أنحاء دول العالم من جميع الفئات العمرية؛ فهي الأكثر تحميلا خلال الفترة الأخيرة فالكثير من اللاعبين يبحثون عن الطرق الآمنة لتحميل هذه اللعبة خوفا من الوقوع في إحدى المواقع الوهمية، والتي تتسبب في سرقة الحساب الخاص باللاعب داخل اللعبة أو البيانات الخاصة به، ولذلك سوف نقدم لكم أفضل الطرق الآمنة لتحميل لعبة ماين كرافت من خلال مقالنا هذا.

طريقة تحميل لعبة ماين كرافت

توجد طرق كثيرة لتحميل هذه اللعبة على كثير من الأجهزة، ومن بين هذه الطرق سوف نتبع الخطوات التالية لتحميل هذه اللعبة على الهاتف الأندرويد كما يلي:

أولا يجب أن يتم التأكد من أن الجهاز الخاص بك متصلا بشبكة الإنترنت سواء بيانات الهاتف أو واي فاي.

تسجيل الدخول إلى متجر التطبيقات لديك جوجل بلاي على هاتفك الأندرويد.

من خلال مربع البحث الخاص بالمتجر اكتب لعبة ماين كرافت أو Minecraft.

ومن ثم يتم الضغط على كلمة بحث.

بعد ظهور نتائج البحث الخاصة باللعبة على متجر جوجل.

يجب الضغط على زر تثبيت تنزيل لعبة ماين كرافت على هاتفك مجانا.

بعد تثبيت اللعبة يجب عليك فتح اللعبة والاستمتاع بها بشكل مجاني 100٪.

طريقة تنزيل لعبة ماين كرافت للآيفون

طريقة تنزيل لعبة ماين كرافت للآيفون يجب اتباع هذه الخطوات بكل سهولة حتى يتم تثبيت اللعبة بنجاح، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي: