كيفية تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو Grand theft auto آخر إصدار بالخطوات

تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو حيث تعد هذه اللعبة من أفضل الألعاب الإلكترونية، والتي انتشرت بشكل كبير منذ الانطلاق الأول لها ودائما يبحث عنها الكثير من محبي الألعاب الإلكترونية، حيث أنها لعبة التشويق والإثارة ويتم تحميلها من قبل الكثير من اللاعبين من جميع الفئات العمرية، ولكن دائما ما يبحث اللاعب عن طريقة آمنة لتحميل هذه اللعبة تجنبا للمخاطر التي تنتج من المواقع الوهمية التي تكون سببا في سرقة بعض حسابات اللاعبين داخل اللعبة وسرقة بياناتهم أيضا، واليوم من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة آمنة لتحميل هذه اللعبة.

تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو

تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو بكل آمان من خلال بعض الخطوات التالية، وذلك حتى لا يتم التعرض للمواقع الاحتيالية، والخطوات هي كالتالي:

التأكد من أن الهاتف متصل بشبكة الإنترنت سواء بيانات الهاتف أو الواي فاي على حسب المتاح.

يتم تسجيل الدخول إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي الخاص بهواتف الأندرويد.

كتابة اسم اللعبة في مربع البحث.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على كلمة بحث.

بعدها يتم ظهور نتائج البحث ثم نختار أخر ظهور للعبة.

ومن ثم يتم الضغط على تثبيت اللعبة.

وسوف يتم تحميل اللعبة في الهاتف.

يمكنك الآن الدخول إلى اللعبة من خلال الحساب الخاص بك على الفيس بوك.

ثم عليك اختيار مجموعة من الأصدقاء للعب معهم.

طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو على جهاز الكمبيوتر

طريقة تثبيت لعبة جراند ثيفت أوتو على جهاز الكمبيوتر بطريقة آمنة، وذلك من خلال الخطوات التالية: