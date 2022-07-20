“إنترنت غير محدود في مصر” الإنترنت المفتوح ضرورة اقتصادية

يناشد المواطنين الهيئات داخل جمهورية مصر العربية بإتاحة إنترنت غير محدود ويستمر المواطنين في طلب ذلك دون الحاجة ليكون المطلب تزند على صفحات التواصل الاجتماعي حتى يستمع إليه المسؤولين لأن الإنترنت هو شئ أساسي في حياة كل إنسان في عصرنا الحالي الذي يمتلئ بالتطورات التكنولوجية الهائلة فلا يوجد فرد تستمر حياته بشكل طبيعي دون استخدام الإنترنت ومن الطبيعي إذا استجابت الحكومة لهذا الطلب فإن شركات الاتصالات سوف تخسر مبالغ مالية كبيرة بسبب إلغاء الباقات المحدودة الاستخدام التي كانت تكسب منها الكثير من الأموال وذلك يتطلب أنشاء فريق قانوني داخل مجلس النواب يبحث هذا الموضوع بدقة .

الإنترنت المفتوح ضرورة اقتصادية

تتمكن اللجنة المختصة داخل مجلس النواب بالتقصي من البيانات المتاحة عن خدمة الإنترنت من خلال شركات الاتصالات التي تقدم هذه الخدمة وكمية الأموال التي تخسرها هذه الشركات إذ تم إتاحة الإنترنت بلا حدود وكيف تستطيع هذه الشركات السيطرة على هذا الموضوع ثم يتم وضع استراتيجية يكون المسعى الأول لها هو تحقيق طلبات المواطنين ورجوع الإنترنت بلا حدود وذلك يتم من خلال إجراءات مدروسة يقوم بها الشركة والمستخدم وذلك يتمثل في إتاحة العديد من الميجا الإضافية لكل باقة لفترة معينة ثم يتم إلحاق زيادة أخرى بها وذلك يحقق طلبات المواطنين في زيادة الإنترنت.

يتحقق هذا من خلال الرجوع إلى قاعدة من المعلومات الخاصة بهذه الشركات والوقوف على بيانات الاستهلاك لكل فرد ومعرفة متوسط الاستهلاك الشهري لكل فرد وبالتالي يتم إضافة الميجا من خلال استخدام الفرد للإنترنت لذلك فإن المخارج لحل هذه المشكلة كثيرة لكن تتطلب البحث الجيد للوقوف على متطلبات الأفراد ومصلحة شركات الاتصالات لكن يكون تحقيق مطالب المواطنين في المقام الأول.

الإنترنت غير المحدود يسهل لقمة العيش

أنه يوجد العديد من المجالات والتخصصات التي يتم تسويقها من خلال الإنترنت وهناك العديد من فرص العمل التي تنتشر وتتسع مجال عملها من خلال الإنترنت لذلك فإن الإنترنت ليس مجرد مكان للعب أو قضاء وقت مسلي ومشاهدة الأفلام والمسلسلات لكن هو منصة لتداول لقمة العيش مع وجود الجوانب الترفيهية والمسلية أيضا.