نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل لعبة ببجي كوريه PUBG Mobile ومميزات ببجي الكورية البنفسجية وببجي هواوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ببجي كوريه هي نسخة معدلة من لعبة الحرب الأصلية PUBG Mobile، حيث تم الإعلان عن هذه النسخة الجديدة وما تحمله من امتيازات خاصة من جانب شركة Krafton Game Union، وتم تخصيص اللعبة للعب في سوق كوريا الشمالية على أساس من اللعب بمستوى اكثر خطورة من اللعبة الأصلية، اذا تحتوي النسخة الكورية على أسلحة احدث واكثر دمار.

لعبة ببجي كوريه 2022

تتميز النسخة الكورية من لعبة ببجي موبايل بعدد من الامتيازات التي تجعل منها لعبة ذات نطاق واسع، اذا يمكن اللعب وفقا لهذه النسخة المحدثة بعدد 100 من اللاعبين بحد أقصى، بينما يتمثل هذا الحد في النسخة الأصلية لببجي في عدد 50 فقط من اللاعبين، بالإضافة الى ما تتمتع به الكورية من أضافه اعداد من أدوات الحرب والدمار بشكل كثيف ينتج عنه تقوية اللاعب وتحويل اللعبة الى حرب محاكاة الواقع بشكل كبير.

تشغيل ببجي كوريه

يحتاج فتح وتشغيل لعبة ببجي الكورية الى عدد بسيط من الخطوات وهم:

القيام بإنشاء حساب على متجر تطبيقات جوجل بلاي من دولة كوريا او اليابان.

ثم الدخول في المتجر بواسطة هذا الحساب الكوري من اجل البحث عن اللعبة.

كتابة اسم اللعبة في علامة البحث عن الألعاب بالمتجر العالمي جوجل.

ثم الدخول على اللعبة واتباع خطوات التنزيل بالضغط على الكلمة.

الانتظار حتى الاكتمال ثم فتح اللعبة من الهاتف والاستمتاع بلعبها.

ببجي كورية هواوي

عملت الشركة المنتجة للعبة PUBG Mobile على اصدار النسخة الكورية منها من اجل التحسين من اللعبة وسد الثغرات الموجودة في اللعبة الأصلية، ويممكن للاعب عن طريق الدخول في متجر App store الدخول الى حسابه، والقيام بتغيير البلد الى كوريا او اليابان، ثم الاتجاه بعد ذلك الى كتابة البيانات المطلوبة، وإدخال الكود 600.11 وبعد ذلك يتمكن اللاعب من تغيير حسابه الى حساب كوري يستطيع من خلاله تشغيل اللعبة.

ببجي كورية البنفسجية

تقترب ببجي بنفسجية الى حد كبير من نسخة لعبة ببجي لايت من حيث البساطة وسهولة اللعب، حيث تتمتع هذه النسخة بصغر الحجم الذي لا يحتاج الى مساحة كبيرة في التشغيل على الهواتف المحمول، وتعمل هذه النسخة بالنمط العادي للعالمية الحربية الكبرى ببجي موبايل ولكن دون الحاجة الى شراء اي من الأدوات او مقتضيات القتال.