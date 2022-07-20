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عروض العثيم كما تعودنا منها على كل ما هو جديد ومميز في عالم التكنولوجيا المذهلة. حيث أن متاجر العثيم تتميز باحتوائها على مجموعة مميزة من أحدث أجهزة التكنولوجيا العصرية التي تتميز بسهولتها في الاستخدام ومريحة بشكل كبير بأسعار وخصومات أكثر من مميزة. ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم أفضل الأجهزة المختلفة من مجلة العثيم تحت شعار أقوى عروض الصيف لا تفوتها. عروض العثيم أقوى عروض الصيف على أحدث الهواتف والأجهزة الإلكترونية بتخفيضات مذهلة متوفر جوال تكنو بوب 5 لايت، ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير، من الجيل الرابع بشبكة 4G. بينما مقاس شاشة الهاتف هو 6.5 بوصة، ومساحة ذاكرة التخزين الداخلي هو 32 جيجا بايت، ورامات سعتها 2 جيجا بايت. ويعمل بنظام تشغيل هو أندرويد، وكاميرا بدقة 8 ميجا بيكسل. فقط بسعر 374 ريال سعودي. تابلت 8 ماركة هواوي، مزود بخدمة واي فاي، ويعمل ببطارية سعتها 4000 مللي أمبير. كما أن الجهاز يحتوي على رامات سعتها 3 جيجا بايت، وذاكرة داخلية 32 جيجا بايت، ودقة كاميرا الجهاز 8 ميجا بيكسل. بسعر 389 ريال سعودي.

احصل على خصم 320 ريال على شاشة أرو ال اي دي سمارت، بشاشة مقاسها 65 بوصة، تلفزيون ذكي. يتميز بدقة وضوح عالية الجودة الترا اتش دي 4K، بسعر 1779 ريال بدلاً من 2099 ريال سعودي. تخفيضات العثيم الصيفية المذهلة على الأجهزة الكهربائية بخصومات مذهلة اشتري فرن اي تي سي كهربائي، بسعة 45 لتر، للحبة بسعر 249 ريال بدلاً من 329 ريال سعودي.

خصم 70 ريال على مكيف ارو صحراوي، للحبة بسعر 319 ريال بدلاً من 389 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض العثيم على أحدث الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تحت شعار أقوى عروض الصيف لا تفوتها - ثقفني

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